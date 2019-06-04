【獨家】蔡政府阻撓達賴、熱比婭來台 華府內幕消息：陳菊答應5次

日前美媒報導，多方宗教團體證實，蔡政府「技術性阻撓」圖博精神領袖達賴喇嘛及維吾爾海外領袖熱比婭來台，然而陸委會隨後卻回應，未接獲達賴喇嘛的申請，企圖撇清責任。

然而，來自華府的獨家消息卻指出，答應邀請達賴喇嘛來台的，不但是總統府秘書長陳菊，而且還答應了5次！

早前，美國媒體「自由亞洲電台」報導，包括美國應對中國當前危機委員會委員傅希秋、世界維吾爾論壇主席哈米提（Umit Hamit）、藏人行政中央駐台代表達瓦才仁、人權律師童文薰等人皆證實，蔡政府的確「技術性阻撓」達賴喇嘛及熱比婭來台，參加宗教自由論壇。

而陸委會隨後則發出書面聲明回應，「經詢問相關機關，尚未收到台灣國際宗教自由論壇邀請達賴喇嘛來台參加會議的相關申請案，因此並無准駁與否問題」。

然而，上週曾參加台灣宗教自由論壇的美方人士，回華府受訪時卻指出，總統府秘書長陳菊過去一段時間，5次代表總統蔡英文與台灣基督教長老教會的重要人物承諾，會邀請達賴喇嘛來台，且更指出最近一次的時間點是5月份。

消息更驚爆，行政院某部會首長在一場私下見面中亮出底牌，直接告知不可能讓達賴喇嘛及熱比婭來台。總統蔡英文日前參加宗教自由論壇時表示，「很遺憾達賴喇嘛不能來台」，卻有前白宮官員私下反應，「我已經很習慣政治人物說謊」。

蔡政府是否大玩兩面手法？美方人士透露，熱比婭曾親自前往駐美辦事處，與我駐美代表高碩泰會面，但來台申請仍遭拒，熱比婭形容自己被代表處趕出來！他形容，這個政府已經變成「Republic of Liar」。

此外，還有消息指出，負責達賴喇嘛的外交部在5月20日當週，試圖派員前往圖博流亡政府所在地達蘭薩拉，向達賴喇嘛解釋無法入台的原因，由於達賴喇嘛知情蔡政府拒絕態度，5月下旬隨即婉謝外交部人員入達蘭薩拉。