台商進攻新南向市場　破千職缺台北、台中登場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）首場台灣企業新南向市場攬才媒合會將於台北、台中舉辦，共吸引105家廠商釋出超過1300個職缺，橫跨金融、精密機械、石化等領域。

中央社報導，繼5月在高雄促成29家廠商與98名求職者面談後，台北場媒合會今天在台北國際會議中心登場，共有48家廠商、185名求職者參加，後續台中場將於6月13日登場。外貿協會表示，本次投遞履歷者約有1/4到1/3為曾在台留學或工作的新南向國家求職者。

特地回台徵才的大發食品股份有限公司深耕越南多年，總經理許玉林表示，近期因美中貿易戰，無論是台資、中資或其他外資對越南投資都有顯著成長，大發的業務量也快速成長，加上大發內銷越南市場占比達7成以上，這次回台開出行銷、業務、物流等多樣職缺，希望找尋具有台灣經驗的越南人才。

主攻自動門、高效率電源供應器、馬達等建築用電機的川富電機業有限公司總經理翁志偉則表示，川富有5成產品供外銷，主要市場在中東及東南亞，其中東南亞在整體占比更高達30%，因此目前瞄準泰國、越南及印尼市場規劃設點，主要是希望深入當地市場，這次希望找到具備語言及專業能力的行銷、國外業務人才。

業者踴躍開出職缺，但吸引投遞履歷人數僅約400人，顯示人才供不應求；外貿協會副秘書長林芳苗表示，外貿協會與各大專院校、產業公協會都有開設新南向國家市場相關課程，外貿協會未來也會串連這些新南向人才，為業者提供培養人才到攬才的一條龍服務。