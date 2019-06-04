不支持蔡英文連任　楊黃美幸接續大老們開槍！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 長期投入外交領域的無任所大使楊黃美幸，宣布即日起辭去無任所大使，理由是她已無顏替蔡英文政府在國際上為台灣民主辯護，包括蔡政府將維吾爾領袖人物列為黑名單禁止入境；總統蔡英文害怕得罪馬來西亞當局，不敢出席民主基金會的頒獎典禮等等。

新頭殼新聞網4日獨家報導此消息。並稱黃美幸對民進黨這次修改初選辦法，她也感到痛心，決心站出來支持賴清德。

楊黃美幸曾任全美台灣同鄉會會長、早年被列入海外黑名單、不得回國，返國後歷任民進黨國際事務部主任、外交部研究設計委員會主委、陳文成博士基金會董事、台灣民主基金會副執行長、僑務委員會副委員長等職務。

2017年她受聘無任所大使，屬於人權、民主領域；任期將於今年6月14日到期。她已被告知將會獲得續聘。但她還是決定辭去此一職務，並將辭職原因對外公佈。

新頭殼引述楊黃美幸昨（3）日受訪表示，最後促使她決心辭去無任所大使的是，現任世界維吾爾大會主席多里坤·艾沙（Isa Dolkun)將於4日代表維吾爾人大會，領取美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy） 頒發的民主奬，同時得奬的，還包括圖博及中國基督徒地下組織。

楊黃美幸指出，多里坤·艾沙在這3年來卻是台灣的黑名單，無法獲准進入台灣。作為一個代表台灣民主、人權工作的無任所大使，她覺得非常的羞愧，對於諸多發生的事情，她一直無能為力，無法站在民主人權的立足點上為台灣辯護，因此她必須辭掉這個頭銜。

楊黃美幸接著說，蔡英文與賴清德都是台灣優秀的領導人才，但有機會選擇一個讓台灣人感到更有尊嚴的領導人時，她這次選擇賴清德。因為「我看到他不但做事有原則，又有道德勇氣」

她說，2015年賴清德因為無法接受以買票、賄賂而成立的議會，拒絕進入議會備詢。

在台南市長任內訪問中國，賴清德也不諱言提到天安門事件及胡耀邦。楊黃美幸認為賴清德待人處事，是台灣政治人物的模範，讓她相當敬佩。

新頭殼原文連結