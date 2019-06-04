台新銳藝術家個展「天台」　一睹雲南翡翠城困境

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣新生代藝術家朱駿騰推出最新個展「天台」，透過鏡頭呈現在中國雲南駐村經驗，帶觀眾一賭當地居民矛盾的生活狀態，自即日起至7/28台北當代藝術館展出。

展出藝術家朱駿騰畢業於英國倫敦金匠大學（Goldsmiths, University of London）藝術創作碩士班畢業，創作以裝置與影像為主，透過作品回應當代時下議題，作品曾入選客萊蒙費宏國際短片影展與新加坡影展。

朱駿騰個展「天台」概念源自於藝術家至雲南騰衝駐村的經驗。在這座位於中國與緬甸交界，以進出口與加工翡翠享負盛名的邊境小城，他透過鏡頭記錄這座城鎮裡，居民衝突與矛盾共存的生活狀態，人們似乎停滯於天台上的高點，卻觸及不到遙不可及的未來現狀。

台北當代表示，這次展出方式透過寫實影像，以超現實手法敘述。有別於一般觀展方式，在展場入口處觀眾須套上鞋套，步入一塵不染的展覽空間，展間內分別由三頻道的影像組成。

台北當代說明，朱駿騰透過這次的影像作品，試圖陳述無法忽視的現實與未來之間，存在著劇烈的衝突與矛盾，當地人對於未來的想望，猶如藝術家在走廊窗邊旁刻意設置的玻璃杯，被圍困的蒼蠅般，只能不斷挖掘──等待──再挖掘，反覆循環。