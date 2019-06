葉望輝接受「童溫層」專訪：希望台灣知道「你們並不孤單」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 由資深媒體人楊憲宏與童文薰律師在YouTube主持的「童溫層」節目,昨(3)日請到來台參加國際宗教自由論壇的美籍人士葉望輝(Stephen Yates)當現場來賓。中文朗朗上口的他,是共和黨籍,曾任美國前副總統錢尼(Dick Cheney)的副國家安全顧問。

葉望輝對兩位主持人表示,這次在新竹聖經學院召開的國際宗教自由論壇,主要目的可分兩方面。首先是強調宗教自由的重要,人人都應有信仰宗教及參與宗教活動的自由和權利。

另一方面則是討論世界各地因政府迫害而失去宗教自由的案例。例如中國的維族與藏族。

他指出,這次會議雖然是由台灣長老教會主辦,與會者大多是基督徒。但他們關心的議題並不限於基督教。大家的共識就是,宗教自由是每個人的基本權利。如果猶太教信徒或穆斯林遭到迫害,他們也需加以關心與保護。

葉望輝說,傳統國際關係注重安全、經濟與政治議題。但中國用高科技監視宗教、迫害少數民族 的事實,既是政治問題也是安全問題。由此可見宗教問題也是國際關係中無法忽視的一環。

他在節目中倡議源於冷戰時期的口號 YOU ARE NOT ALONE (你們並不孤單),呼籲世界各國不要忽視維族和其他少數民族所受的苦難,讓他們有勇氣堅持下去。同時也藉此鼓勵面臨外交困境的台灣。

葉望輝強調,如果各國都設置像布朗貝克這樣的宗教自由無任所大使角色,將可組成一個聯盟,台灣也可推選代表加入。葉望輝希望類似這樣的組織也可以讓台灣知道,在國際社會台灣並不孤單,也讓更多國家知道,台灣是站在道德與自由這一邊。

楊憲宏則提到,美國宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback)今年(2019年)3月在香港演說時曾提到很重要的一句話,那就是「中共正在向信仰宣戰,但這是一場打不贏的戰爭。」讓香港年輕人產生很大的信心。稍後來台訪問時布朗貝克也說過「任何改革若無信仰,將徒勞無功。」

