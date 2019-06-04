羅芙奧春拍總估價達7億　國際經典作台北萬豪舉槌

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）羅芙奧2019春季拍賣以「亞洲現代與當代藝術」為名，網羅國際知名繪畫、雕塑、酒款、公仔等藝術品，總估價近7億，已於台北萬豪酒店舉槌。

「亞洲現代與當代藝術」精選華人、台灣及中國現當代藝術、日韓與潮流精品高達221件，總預估價近7億。拍賣會前的展區共分為五大主題，包含「薈萃：國際現代與當代藝術專場」、「尊釀雲集」呈現經典酒款、「中國書畫專場」、「澄懷—古今人文藝術專場」、「手袋及精品鑑賞會」。

此次，春拍以華人趙無極「25.5.2001」為領銜拍品，該作以粉色基調與東方水墨線條，凝練出兩株小樹的翩躚舞動，飽含生意盎然之勢；朱德群1983年「一碧萬頃」以海天共舞的粉藍，營造天地間磅礡之氣。

「薈萃：國際現代與當代藝術專場」呈獻「阿拔赫家族常玉收藏專拍」單元，21件旅法華人經典大師 常玉素描，來自法國藏家阿拔赫（Habart）家族近半世紀珍藏，裸女、著衣仕女及人物速寫，流暢且一氣呵成的線條勾勒出極簡優雅而韻味十足的姿態。

特別的是，「尊釀雲集」徵集近一千個品項，葡萄酒珍釀特別著重二零至八零年代傳奇年份老波爾多的酒款，網羅各地具代表性的酒莊作品；威士忌的部分除了如今幾已於市場絕跡的山崎50年第一版，亦呈現麥卡倫攝影大師與格蘭菲迪專區。

至於日韓與跨界潮流，主推草間彌生指標性的四件油畫原作，與首次完整現身的五件大尺幅南瓜版畫，加上難得的「南瓜」雕塑；亦有奈良美智油畫原作「Dog with Coffin」；當紅潮流天王KAWS則囊括一組10件的版畫，與高128cm的「同伴解剖（黑）」限量品，以及多組炙手可熱的公仔。



尊釀雲集展區（圖/台灣英文新聞Lyla）



阿拔赫家族常玉收藏專拍（圖/台灣英文新聞Lyla）



會場照片（圖/台灣英文新聞Lyla）