聯合國：自行車有助打擊空汙 降低高風險疾病

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)聯合國「世界自行車日(Bicycle Day)」是由巴林、加拿大、印度、印尼、列支敦士登和土庫曼斯坦的常駐聯合國代表團組織共同推行舉辦,並由來自10多個國家、30名運動員一同參與宣傳,騎自行車為健康所帶來的各項好處。

聯合國大會表示,已有兩世紀歷史的自行車,具有獨特、經久不衰和多功能等特性,是一種簡單、負擔得起、可靠、清潔和環保的可持續交通工具,可以促進環境管理和健康。

聯合國大會總裁埃斯皮諾薩(María Fernanda Espinosa)昨(3)日在美國紐約總部舉行的「世界自行車日」致詞時表示,自行車的重要貢獻從減少排放到解決肥胖和非傳染性疾病,從減少交通事故死亡人數到改善農村連通性,並賦予婦女和女孩權能。

埃斯皮諾薩表示,運輸是二氧化碳的第三大來源。為此,她進一步指出,國際社會只有11年的時間來實現可持續發展議程,只有11年的時間避免氣候變化的最惡劣影響。要實現這一目標,就要控制溫室氣體排放,其中一個重要環節就是支援新興技術,但也需要利用已有工具,比如自行車。

據研究顯示,如果騎單行車能占城市交通的10%,城市二氧化碳排放量將下降7%。騎單行車還有助於減少空氣污染,每年幫助拯救約700萬人的生命。

世衛組織表示,對於無力承擔私家車的城市極貧居民而言,騎單車在為其提供一種交通方式的同時,降低心臟病、中風、某些癌症和糖尿病的患病風險,甚至可以減少死亡風險。因此,改進這類積極的交通方式不但健康、公平,而且具有成本效益。

