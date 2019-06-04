美籍教授特立獨行遊世界　民主自由、良好治安台灣成「新」故鄉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）美國教授戴雅雯即將成為正港台灣人，任教於東吳大學英文系，熱愛旅遊的她最後選擇定居台灣，並用實際行動愛護這片土地。

中央社報導，戴雅雯（Catherine Diamond）目前在東吳大學英文系任教，研究專長是比較文學和戲劇，也熱愛表演藝術和舞蹈。她的足跡踏遍西班牙、法國、英國、埃及、土耳其、印度、印尼、泰國等國家，最後選擇落腳台灣，一住就是將近30年，今年剛通過內政部歸化國籍高級專業人才審查，即將取得中華民國籍和身分證。

她與台灣的緣分從大學時期開始萌芽，在華裔好友影響下，戴雅雯大二開始學習中文，還跟著學校老師學習東方的藝術、歷史、文化，因此對亞洲產生興趣。為了加強中文，她經由在台灣工作的美國友人協助安排，大學畢業之後來台灣long stay。

在台灣long stay一年後，戴雅雯返回美國攻讀碩士，取得碩士學位後開始浪跡天涯，到許多國家學習舞蹈，也研究當地文化和戲劇表演，期間曾再次造訪台灣，周遊列國2年後再回美國念博士，並以台灣的小劇場為論文主題。

在取得博士學位後，戴雅雯開始思索未來。曾走遍多國的她，最終選定台灣作為落腳處，一方面是因為台灣的地理位置佳，方便她到東南亞進行研究，另一方面，是因為台灣給她「安全感」。

她坦言，女性獨自一個人生活，安全是很重要的考量，在台灣，女性即使晚歸也不會害怕。很多國家的年輕人喜歡到台灣旅行，家長也很放心，治安就是其中一個重要原因。

戴雅雯也提到，和許多國家相比，台灣的貧富差距相對較小，社會穩定、生活便利，外國人可以放心舒服地在台灣居住。她以日前台灣領先亞洲各國，通過同婚法制化為例，更凸顯台灣重視人權、開放的社會氛圍。

為了守護台灣這塊土地，她力行環保，出門騎自行車或搭大眾運輸工具，不吃肉，購物用環保杯或環保袋，避免製造太多垃圾，買菜時還常勸店家別用塑膠袋。她也希望政府和民眾都能負起責任，共同愛護台灣的環境，不要把「沒辦法」掛在嘴邊，她相信只要有心，一定可以找到方法。

在台灣居住多年的戴雅雯早已取得永久居留證，之所以下定決心申請歸化台灣，就是希望爭取一份「認同」，她認為拿到身分證就如同象徵「台灣接受你」，可以真正地被當成台灣的一分子。