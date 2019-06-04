〈時評〉民進黨初選不公再添一樁？

民進黨總統初選爭議，一波未平、一波又起，目前傳出蔡英文總統陣營積極蒐集手機號碼，遭到行政院前院長賴清德方面質疑，背後動機是企圖影響民調內容；這也讓初選不公的情事，可能再添一樁。

蒐集特定支持者的手機名單，這事可大、可小，如同民進黨中央和蔡英文陣營所言，為了組織正常發展，本就會留下支持者的通訊聯絡方式，方便為以後選舉展開布建，這本來就是無可厚非。

只不過，時機點太過於敏感，正值初選階段，難怪賴清德陣營十分緊張，深怕這些手機名單被移作他用，影響到民調結果。

根據統計，全台目前手機號碼大約1,400萬個門號，因此，就算取得再多特定支持者的手機號碼，也難以對調查結果發揮作用。然而，若是有心人士將原本應該自動抽樣的手機號碼樣本，置換成特定支持者的電話時，足已左右民調趨勢。

這個情況發生的機會並不高，但在技術上卻是可行，且萬一有心人士故意操弄時，極可能出現作弊的投機行為，不可不慎防。何況，現正值民進黨總統初選的關鍵時刻，大約只剩下兩星期不到的時間，就要展開電話民調，在多一事、不如少一事的困擾下，蔡英文陣營何不停止蒐集行動電話的號碼，一來是自清，二來是減少初選的爭議，為日後整合埋下好的伏筆。

但蔡英文陣營截止目前為止，似乎沒有鬆手的跡象與準備，甚至在遭到賴清德陣營質疑時，刻意拉高分貝回嗆，不僅如此，還語帶暗示地對賴清德展開人身攻擊。為了一場總統初選，讓民進黨內兩顆最耀眼的政治明星受到傷害，連帶對初選的裂縫擴大加劇，這對民進黨初選過後，如何齊一步伐、重新整隊，絕對不是一件好事。

民進黨的總統大選，不是只有這一次，民進黨必須思考的是，每四年都有一次總統大選，但能代表民進黨挑戰總統大位的人，卻是屈指可數，千萬不要為了這次的黨內初選，重創民進黨人才，更造成日後無法彌補的傷害。