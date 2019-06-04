紀念六四30週年　蔡英文：民主與威權不能共存

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）今（4）日適逢中國天安門事件30週年，總統蔡英文上午表示，中國持續掩蓋當年解放軍對民主運動示威者的血腥鎮壓，以及今日擴大侵蝕香港的自由等作為，在在顯示民主與威權不可能共存，台灣將繼續堅守自由與民主，不畏中國的威脅及滲透。

蔡總統週二上午透過臉書，在六四天安門事件邁入30週年之日發表相關看法，並與由台灣人及香港人創立的圖文插畫專頁「JieJie & UncleCat (爵爵&貓叔)」合作，在插圖中，蔡總統與眾人手持蠟燭，紀念30年前參與民主示威運動，卻慘遭中國政府暴力清場而受難的學生、工人及市民。

蔡總統文中表示，一個國家文明與否，端視政府如何對待人民及面對過去的錯誤，今日全世界都在關注30年前天安門事件的真相，以及北京當前對香港自由的侵蝕。

蔡總統也抨擊，當年學運領袖封從德在2日飛抵香港，原預定參與今晚在維園舉辦的六四30週年紀念晚會，卻遭香港特區政府拒絕入境，並遣返出發地，以及中國國防部長魏鳳和在上週末於新加坡出席安全會議時，向國際社會宣稱中國政府當年採取鎮壓的行動是「正確的決策」，「這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。我相信全世界追求自由民主的人們，都不可能同意這樣的做法。」

蔡總統接著提及，還有許多自由倒退的例子，證明「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷地侵蝕「兩制」。這個現象，也凸顯了民主和威權兩種制度，不可能共存在一個國家內部，「今年六四，我要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油，也請你們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要我當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。」

六四事件30週年之際，面對中國對香港民主的侵蝕及對台灣的步步進逼，蔡總統除了發文再度聲明捍衛民主之外，更破除歷任總統傳統，成為在總統府兩度會見包括王丹等天安門事件親歷者的首位台灣領袖。

此外，副總統陳建仁也將在今晚以總統府人權諮詢委員的身分，出席由華人民主書院於自由廣場舉辦的「記憶．抵抗—中國六四屠殺30週年紀念晚會」並致詞。