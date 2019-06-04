馬來西亞華文書市「台灣館」開幕　文青明燈不藏私教學

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）馬來西亞海外華文書市網羅台灣書籍前往海外交流，台灣館以「文青製造．臺灣出品」攜手國立臺灣文學館展出，參展作家也都為文青代表，自即日起至6月9日於吉隆坡城中城會議中心舉行。

由文化部籌組臺灣出版業參加「第14屆馬來西亞海外華文書市」，並設置臺灣館特別展出來自臺灣傑出圖書，今年臺灣館主題為「文青製造．臺灣出品」，與國立臺灣文學館攜手合作。

台灣館邀請文學館館長蘇碩斌及何敬堯、言叔夏等前往馬來西亞，與大馬讀者分享自己的閱讀經驗，以及如何藉由創作及積極的社會參與行動實踐理想。

文化部透露，估計有超過百家出版社共同參展，展出圖書1,500餘種，逾15,000冊，另規劃臺灣日「臺灣文青養成術」、臺灣文學節「寫作密室指南」等系列活動。

文化部表示，臺灣正是文青大本營，今年將臺灣文青帶到馬來西亞海外華文書市，讓新馬讀者體驗臺灣文青透過指向自我修鍊的「閱讀」、「思考」，強調社會參與的「創意」、「行動」，這四項文青養成準則，可以重新詮釋眼中的世界，這些生活價值是文青造就出來的，同時也是造就文青的養分。

文化部說明，本次參展作家皆是文青的代表，以寫作或畫筆參與社會、實踐理想，如言叔夏，以文字滋養文青面對文學的無界想像；何敬堯，投入妖怪相關創作與合作，讓傳統文化新生視野，寫作即是社會參與的原貌！黃珮珊的紀實漫畫，發掘臺灣生活及世界鏈結共感的議題，是小誌先鋒。陳夏民，從出版到書店的實踐者，用心投入只求把最好的與大眾分享，是文青補給站。

另外，展區特別規劃「小誌工作站」展示臺灣小誌，也展出臺灣文青喜歡的雜誌，表現臺灣文學Life Style新活力。同時，臺灣數位出版聯盟、臺灣電子書協會等單位亦共同參展，呈現臺灣數位出版能量。

此外，在現場中也展示文化部Books From Taiwan選書，以及翻譯補助成果，並舉辦「臺馬出版暨版權交流論壇」，邀請臺灣及馬來西亞專業人士與會對談，將臺灣優良好書版權推廣至東南亞華文閱讀市場。