「連鐵湯匙都沒有」　登記參選前夕他曾四問陳菊

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 網軍總戲稱他「金孫」，甚至酸言酸語稱挺他的媒體為「阿公媒體」。但實際上他只是個出身礦工家庭的庶民

「從小周圍的鄰居、友人，住的是簡陋房舍，物資貧乏，每天在山裡出沒，沒有豪奢衣飾的村野小孩」，「沒有金湯匙、也沒有銀湯匙，連鐵湯匙都沒有…」《信傳媒》

《信傳媒》昨(3)日刊出賴清德系列專訪，其中一篇指出，2008年民進黨在總統與立委選舉中大敗，四大天王「呂游蘇謝」被時代浪潮衝垮，這才有中生代的蔡英文接掌民進黨主席。兩年後2010年五都大選，賴清德在台南市守住執政權，2012年總統大選也繳出亮麗的輔選票房，2014年他再以破天荒得票連任市長，加上連續數年的施政滿意度居高不下，形成他如同「儲君」的地位。

在此同時，他開始有「賴神」封號，所到之處，群眾爭相目睹、前簇後擁，是位超越直轄市長光環的政治人物。但今年(2019)初，他發現民進黨快要不行了!

就在今年(2019年)3月台南立委補選時，賴清德重回熟悉的縣區街頭，他卻感受不到人民的熱情，曾有買菜的婦人，「刻意」在他掃街時，轉過頭、彎下腰去挑菜，他發現，「民進黨真的很弱」、「只剩下最後一口氣」。《信傳媒》

郭國文只贏3％，賴清德並未就此鬆一口氣。補選後的那一夜，他肯定想了很多，

輔選時他每天清晨5點起床，到路口、菜市場、街坊拜票的情景，像電影般快速在他腦海中不斷播放，他找了幾位在台南的親近友人，告訴他們「他的決定」，他們也鼓舞了「他的決定」。《信傳媒》

3月17日下午5點，他和總統府秘書長陳菊有約。賴清德把握機會四問陳菊:

第一問～陳菊問他，是否要參與黨內總統初選。賴清德反問陳菊，「我若做了決定，會讓菊姐妳為難嗎？」陳菊說，「不會」。第二問~ 陳菊仍表示「不會為難」。第四問～也是當天賴清德最後一次問陳菊，「如果我決定參選，菊姐妳會支持我嗎？」陳菊說，「你這個三八兄弟（台語），當然會支持。」

當天深夜，賴清德也撥電話給行政院長蘇貞昌。蘇貞昌說，「你這是告知，不是商量了喔？」但蘇貞昌隨即說，「你是一個愛國者，才願意承擔起這個責任；我們都是愛國者，所以我也才願意接院長。」

賴清德知道，要擔起這個重任，將面臨到很多考驗，或者抹黑、或者中傷；但他已有心理準備，必須勇敢面對。

他始終強調，不能讓本土政權就此一蹶不振，「我是最強的候選人」、「我能打敗國民黨和白色力量」；他堅信，「勝利才是最大的價值，是台灣民主的保障」。《信傳媒》

2018年的民進黨，比2008年輸得更慘，賴清德認為民進黨必須改變、也要深刻反省，為何會有韓流？在韓國瑜當選高雄市長半年，沒有明顯政績下，還能在台北掀起十萬人的聚集？為什麼？民進黨在九合一選後，有沒有做出相應民意的反應？

原文連結: 賴清德專訪1》登記參選前的那一夜 他四問陳菊挺不挺 也問了蘇貞昌