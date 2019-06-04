六四30年 美國務卿呼籲中國停止迫害人權

六四事件屆滿30週年，美國國務卿蓬佩奧呼籲中國全面公開調查，並停止迫害人權。他並以中國憲法為論述表示，權力屬於人民。尊重法治、維護人權，國家才會強大。

美國國務院在北京時間6月4日凌晨零時發出聲明，悼念30年前發生在北京天安門的「英勇抗議行動」。蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中表示，當時中國共產黨領導人向天安門廣場派出坦克，以暴力鎮壓呼籲民主、人權、結束貪腐的和平示威，成千上萬聚集在北京與中國其他城市的抗議者為追求國家美好未來蒙受苦痛，死亡人數至今依然成謎。

對包括天安門母親在內的那些因為失去親人而感到悲傷的家庭，蓬佩奧致上深切的哀悼，這些人至今仍冒著風險持續追究責任。這起事件雖發生在30年前，但仍激起眾人的良心與全世界熱愛自由者的良知。

蓬佩奧指出，在天安門事件發生之後，美方希望中國能融入國際體系，發展成更開放、寬容的社會，但「這些希望破滅了」。為了為自身利益服務，中國的一黨專制無法容忍任何異議並侵犯人權。現今，中國公民遭受新一波人權霸凌，特別是在新疆，中共領導層有條不紊地試圖扼殺維吾爾文化、摧毀伊斯蘭信仰，拘留超過百萬穆斯林少數族裔。

聲明指出，即使中共建立強大的監控體制，中國公民仍尋求行使人權、建立獨立工會、通過法律制度追求正義。許多人只是表達自身觀點，卻遭受懲罰、監禁甚至遭受酷刑。

蓬佩奧向30年前在天安門廣場勇敢站起來要求權利的中國人民英雄致敬。從柏林圍牆倒塌，到之後東歐共產主義終結開始，他們的勇氣是後代持續在全球追求自由與民主的楷模。

聲明也再度敦促中國政府對死難或失蹤者進行全面公開調查，為這一黑暗歷史篇章的眾多受害者提供慰藉，同時也能表明中共願意尊重人權與基本自由。

他呼籲中國釋放為爭取權利與自由而遭到拘留的人，停止任意拘留，並改變將恐怖主義與宗教和政治訴求混為一談的適得其反的政策。蓬佩奧還以中國憲法為論述表示，中國憲法規定所有權力屬於人民。歷史表明當政府對公民作出回應，尊重法治、維護人權與基本自由時，國家會更強大。