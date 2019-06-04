晶泉丰旅攜手台灣指彩品牌et seq. 住房專案「沁夏。繽紛」

夏日、來一趟沁涼繽紛的玩美假期！晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅（Wellspring by Silks）」持續搶攻女性旅遊市場，今夏與台灣文學指彩品牌「et seq.」攜手合作，推出夏季住房專案「沁夏。繽紛」，入住即可獲得限量版包裝的鵝毛筆指甲油禮盒及免費參加聯名「午後。繽紛派對」指彩體驗，在唯美的無邊際溫泉泳池旁，盡情享受美好的女孩時光。

「晶泉丰旅」位於宜蘭縣礁溪觀光勝地，全館採用大地色系格柵設計，營造出隱世隱密的晶泉天地，室內空間特別邀請JAHA頡合團隊操刀，以融入自然元素及在地文化的設計規畫，獲得2017年德國紅點室內設計殊榮，獨特的氛圍營造，從開幕以來一直廣受喜好旅遊、關注生活風格的女性客群喜愛，其中位於頂樓的無邊際溫泉泳池，可一覽蘭陽平原及龜山島美景，是IG熱門打卡景點。

迎接夏日到來，「晶泉丰旅」精心規畫適合愛美女性的悠閒假期，特別與強調展現專屬自我顏色的臺灣指彩品牌「et seq.」合作，預訂夏季住房專案「沁夏。繽紛」，除了可獲得濃濃文學風格包裝的「et seq.」鵝毛筆指甲油禮盒，還可參加6至8月的「午後。繽紛派對」，和閨密好友一邊暢飲微醺、一邊體驗指彩，在講師的協助下、以繽紛色彩妝點指間，悠閒度過專屬女孩的下午時光。

此外，為使旅人在假期中感受巷弄間的美好，「晶泉丰旅」特別規畫「旅步電子書」，將鄰近文青小店如白水豆花、乒乓雜貨咖啡等收入書中，只要輕鬆掃描QR Code，即可獲得嚴選店家及景點資訊，透過散策漫遊，細細體會小鎮新、舊文化的韻味，入住3天2夜再送「冬山河生態綠舟」半日遊行程，藉由專人導覽解說，使旅人更了解蘭陽自然美景的魅力。

夏季專案即日起至2019年8月31日開放預訂，早鳥訂房享10%折扣優惠，每人2,600元起，詳情請上官網查詢，或電洽專線02-7735-5005訂房。

「膠彩藝術家」湯柏鏗再度駐村 「韡華之境」登場

「晶泉丰旅」從2017年推出「藝術家駐村計畫」，提供不同類型藝術家於飯店停留及創作，6月起、膠彩藝術家湯柏鏗將再度回到館內，進行為期2個月的駐村，期間將運用擅長的金箔、膠彩及屏風等素材創作，並於6月15日、29日、7月13日及27日規畫「水墨明信片」手作體驗，邀請旅人一同交流及互動，創造不一樣的藝旅回憶。