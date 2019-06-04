鯨彩一夏 山形閣與您賞鯨趣

每年的4月至10月為賞鯨最佳時機，出海賞鯨一定要造訪宜蘭的天然地標龜山島。龜山島因外型酷似浮龜而得名，也被國外知名旅遊網站《WHEN ON EARTH》選為全球12天然造型酷島。礁溪山形閣自即日起至10/31推出「鯨彩一夏」優惠專案，邀您在這個夏天一起登龜山島賞百合花，與鯨豚共享大海的天寬海闊美景。

山形閣位處宜蘭礁溪鄉的交通便捷中心，離烏石港只要15分鐘車程，在賞鯨的旺季很方便的就可以搭船出海目睹可愛的鯨豚。宜蘭海域出現鯨豚種類達17種之多，適逢春夏季為鯨豚的求偶期，因此將有高達95%的機率能夠看見成群躍出水面的鯨豚們。近年島上著名的景觀還有野百合花，每年五月花季時，島上形成遍野的花海，十分迷人；繞行龜山島觀賞這壯麗火山地質景觀，還可以一登龜山島最高峰的「401高地」，海拔398公尺加上三呎兩層樓觀景台，總共高401公尺。在制高點享受海風吹拂，望著蔚藍的海岸，還可欣賞龜島磺煙、靈龜擺尾等絕佳美景。

走訪龜山島後，回到山形閣放鬆休憩，在夏季將溫泉水置涼，打開浴池的冷水，即刻享有溫泉原湯一樣的極緻享受，皮膚光滑細嫩，讓您舒適好眠，專寵為您的服務就在山形閣。訂房訂餐服務專線：039-872323，相關訊息請上官網查詢。