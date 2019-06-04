賴清德：若當選總統推憲改 主張內閣偏雙首長制

爭取代表民進黨參選總統的前行政院長賴清德今天表示，若當選總統，會結合朝野推動憲政改革，他認為應讓台灣成為「內閣制偏雙首長制」。

賴清德今天接受電視節目「少康戰情室」訪問時，做上述表示。

賴清德表示，台灣的總統直選恐怕無法取消，但民選總統要給與什麼權責，可以再討論。例如要明確給予總統兩岸、外交、國防的權力，還是要像歐洲國家，讓總統成為仲裁角色，調解政黨之間的衝突，都可以討論。

賴清德說，但他認為內閣制的精神一定要展現出來，一是行政院長任命一定要恢復經過立法院同意；二是由國會議員兼任部會首長。因為他檢討去年九合一民進黨敗選原因，其中之一就是執政跟民意有落差。立委深入基層接觸民意，但只能藉由質詢，或是找部長來講，部長再交由下屬執行；部長面對立委也矮一截，沒辦法做事。此外，過去國民黨執政時人才庫很充裕，但到了前總統馬英九後期，已找不太到人願意當部長。

被問到是否接受「蔡賴配」，賴清德表示，「勝利才是最大的價值」，最強的組合是他找一個適當人選當副手，共同打贏這場選戰，這才是最強組合。

至於若獲得民進黨提名，是否可能找總統蔡英文當副手。賴清德說，南非有這樣的例子，但他不敢這樣要求，對現任總統要給予一定的尊敬。他可以承諾，一定會用人唯才，找最恰當的人選當副手，好好治理這個國家。至於副手人選，他已有一些想法，但此時不便公開。

主持人詢問，為何認為自己最可能打敗國民黨，賴清德回應，這是各種條件綜合性的結果，他在基層支持度一直都最高，各種民調也反映這事實，民進黨內他是最具實力，可能打敗國民黨的人，希望大家站在「贏就是最高的價值」上來支持他。

被問到與蔡總統最大的差別，賴清德說，他與蔡總統最大的差別，就是這場選舉中，他是可以打敗國民黨候選人的人；若與高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲比較，他則更有治理國家與守護台灣的能力。

賴清德說，若由他出來參選總統，對民進黨立委輔選會更有力道、增加更多立委席次，之所以派系支持蔡總統，是因為他一開始就定調，這是超越派系的選舉。

他說，有些立委一開始就站出來支持他，現在是私底下表達對他的支持。他在登記參選前，也收到很多立委意見，希望他無論如何出來參選、出來承擔。