六四事件30週年　司徒文：台灣人民應引以為戒

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在六四事件30週年前夕，前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）表示，對於中國政府當年對學生運動的暴力鎮壓，台灣人民應引以為戒，了解到北京侵略台灣的可能。

司徒文在週一（3）接受台灣英文新聞短暫採訪時表示，許多台灣人往往不相信中國會以武力對台，他對此感到憂心。他指出，1989年中國政府對在天安門廣場上對手無寸鐵的和平示威民眾「發動的戰爭」，就是個血淋淋的提醒，歷史上「施壓在中國人民身上的暴力多半來自中國領導階層。」

司徒文呼籲各國記住六四事件，關注新疆維吾爾族穆斯林所遭受的持續且有系統的迫害，並且在台灣面臨中國政府潛在的侵略時給予支持。

現任台灣大學教授的司徒文，在訪問中回憶了他親眼目睹在1989年6月4日大屠殺前，北京的學生、家庭，以及工人們參加的和平示威活動，示威者呼籲中國政府推動民主及言論自由。

中國政府至今仍持續為當年的軍事鎮壓辯護，中國國防部長魏鳳和在上週末於新加坡舉行的「香格里拉對話」中，便稱30年前的民主抗議活動為「政治動亂」，且政府所採取的軍事鎮壓是「正確的決策。」

而上週傳出社群網站Twitter大量關閉中國異議人士或曾經批判中國政府的相關人員的帳戶，司徒文對此則表示這是「非常不幸的。」他提及，每當聽到美國公司配合中國政府而採取行動，扼殺言論自由時，他都感到相當難過。

Twitter則是在週日（2）透過其公共政策帳號坦承關閉相關「涉及對中國評論」的帳戶，但否認是受到北京當局的要求，「關閉這些帳戶並非是因中國進行大規模的舉報，這是我們採取的常規措施。」Twitter並強調關閉帳戶是由於他們多半涉及垃圾郵件等不符合規範的行為。