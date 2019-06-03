又新增3例本土登革熱病例　今年11例全在高雄市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（3）日公布高雄市三民區新增3例本土登革熱病例，皆居住於鼎金里，且住家與5月29日公布之首例確診個案相距不到150公尺，研判屬同一波感染。根據疾管署統計，今（2019）年截至目前國內累計11例本土登革熱病例，個案均居住高雄市。

疾管署表示，3例新增本土登革熱病例，分別為10多歲男性（案1）、30多歲男性（案2）及50多歲女性（案3），皆居住於鼎金里，其中案2與案3為同住家人。3人近期無出國史，5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，經檢驗確診，皆為登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。

由於3名個案住家皆位於鼎金里5月29日公布首例確診個案150公尺內，具有高度地緣相關性，應屬同一波感染。

疾管署表示，群聚個案其中5人亦具有三民區鼎金里金獅湖市場活動史，該市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，高雄市政府已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測健康監測，提醒民眾加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍。

今（2019）年截至目前國內累計11例本土登革熱病例，個案均居住高雄市；疾管署再次提醒，因鋒面及西南風影響，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器、保持排水管道暢通，避免病媒蚊孳生。

另外，提醒民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。