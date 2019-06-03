趙小蘭家族與中國關係緊密？紐約時報揭五大要點

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國交通部長趙小蘭(Elaine Chao)，同時為參議院多數黨領袖米奇·麥康乃爾(Mitch McConnell)的妻子，她的家族在美中兩國都有高層政治關係，在世界兩大經濟體的影響力非同小可。

據紐約時報報導指出，趙氏家族和麥康納爾都隨著前者的航運公司在中國發展出深厚的商業關係而興旺發達。身為公司的主要推動者之一，趙小蘭如今負責監督振興美國海運行業。隨著中國航運業崛起、在全球佔據主導地位，美國的海運業正急劇下滑，以下擷取自紐約時報調查的五個要點。

趙氏家族與中國政府的關係可以追溯到幾十年前

趙小蘭91歲的父親趙錫成(James S.C. Chao)在1949年共產黨掌權前逃離中國，在那之前，他曾在上海一所大學學習航海專業，一度和後來的中國國家主席江澤民是同校同學。

江澤民在幾年後成為中共領導人，之後趙錫成至少與他有過六次會面，其中包括1989年8月在北京中南海的一次會面。趙家家庭成員說他們不記得有過這筆投資。

趙氏家族的船運公司業務集中在中國

1964年，趙錫成建立了總部位於紐約的福茂集團(Foremost Group)，公司的第一筆大合同來自美國政府，在越南戰爭期間將大米運往東南亞。

根據近期的航運數據，福茂的貨物中超過70%被運往中國，其中大部分是鐵礦石。這些貨物幫助維繫著中國的工業引擎運轉，而中國鋼鐵製品是中美不斷深化的貿易爭端中的一大分歧。

美國航運業面臨預算削減，在趙小蘭領導下，川普政府對該行業的投入引發質疑

川普政府毫無疑問已經表明，聯邦政府願意利用其影響力推動某些美國工業部門，比如煤礦和鋼鐵行業。然而，在趙小蘭任期內，交通部預算一再要求減少旨在支持陷入蕭條的美國造船和船運業的項目，該部門的預算還要求縮減建造五艘新訓練艦的計劃，這一計劃是在歐巴馬政府時期提出的，目的是培養新一代美國海員。

在國會干涉下，建造新訓練艦的計畫如今已重回正軌，整體的海事支出也在增加。但這些削減提議引發了兩黨對川普政府對航運業承諾的質疑。

交通部官員說，趙小蘭一直是美國海事系統的支持者，她作為該機構負責人的行為與其家族在中國的生意無關。

趙小蘭與福茂的家族聯繫以及她在中國的關係引發倫理質疑

自1970年代末以來，趙小蘭並未在福茂擔任正式職位，但她多次利用自己的關係和地位來提升公司的聲譽和知名度。

另外，在她的任命聽證會上，趙小蘭沒有提及她的家族與中國航運業的廣泛聯繫。儘管參議院的的問卷要求提名者列出所有榮譽職位，她也沒有披露其曾在中國獲得的榮譽，比如武漢市政府的國際顧問。一名交通部官員稱這是一個疏忽。

交通部發言人否認存在任何利益衝突，稱趙小蘭的「家族生意不屬於掛美國國旗的航運業務」。福茂首席執行官趙安吉(Angela Chao)稱，姐姐是以「家庭成員」的身份出席福茂相關活動的。

與趙小蘭的婚姻令米奇·麥康乃爾獲益

趙小蘭與麥康乃爾早在婚禮前幾年，她本人、父母、妹妹和妹夫們就已經向麥康乃爾提供競選捐款。

2008年，趙錫成送給這對夫婦一份高達2500萬美元的禮物，幫助麥康乃爾躍升進入最富有的參議員行列。

麥康乃爾在一份聲明中表示，他為得到家人的支持而自豪。