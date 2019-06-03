伸張女權 日寫真偶像發起職場高跟鞋Out

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）日本寫真偶像兼作家石川優實在網路上發起連署，廢除日本職場強制要求女性穿著高跟鞋的規定，至今已達1萬8千多人響應，並於今（3）日向厚生勞動省提出連署信。

在推特上以「想要改變職場上女性被強制得穿高跟鞋的現狀」做號召的石川優實，一次擔任喪禮會場的引導人員時，因被規定要長時間穿著高跟鞋，導致腳腫出血，對於日本職場的高跟鞋規定產生疑問，便在推特發起#KuToo的主題活動。

據石川所述，#KuToo獲得許多回響，有人說「就算說腳會痛不想穿高跟鞋，也只會被回『沒辦法，就是這樣』或是『因為這是禮節』等」，也有人表示「每每看到因工作而為疼痛所苦的朋友，就覺得這個社會出了問題」。

#KuToo的靈感來源，是借用推特上已經廣為人知的#MeToo標籤，結合日語中KuToo同時是「鞋子」和「痛苦」的諧音而來。

石川並於今年2月發起線上連署，截至昨（2）日已有18,800多人署名，並在今（3）日日本時間15:30時向厚生勞動省的雇用機會均等課提出連署信。其中，多數署名者為求職中的大學生。

石川接受NHK採訪時表示，「相當多女性在職場或求職時被要求穿著高跟鞋，這樣合理嗎？我認為這次的署名可以具象化這件事，進而改善這樣的現狀。」