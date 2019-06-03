網傳：男男間性行為者可捐血？ 疾管署：純屬謠言

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）台灣立法通過同性婚姻，成為亞洲第一，引發網路再度流傳政府將開放男男間性行為者捐血，引發民眾議論。對此，疾管署出面澄清，這項政策還有需要溝通的空間，因此男男間性行為者不得捐血之規定並未改變。

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者屬於「永不得捐血」對象，但衛福部考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上歐美許多家國早已放寬男男性行為者的捐血條件，原訂去（2018）年中放寬為「暫緩捐血6個月」。

最後因預告期間引發民間團體抨擊和民眾反彈，擔心血品安全受影響，衛福部決定先宣布此政策喊卡，但網路上仍不時傳出政府將開放男男性行為者捐血的謠言，造成民眾心存疑慮。

疾管署日前再次發出聲明稿澄清，男男間性行為者捐血規定目前並未改變，至有關「捐血者健康標準」因各界對於合理調整捐血者標準存有疑慮，不乏許多不實謠言與誤解，疾管署理解這項政策還有需要溝通的空間，先盡力減少民眾存有的疑慮及澄清不實謠言對血液政策的傷害，因此目前男男間性行為者不得捐血之規定並未改變。

此外，由於不少人將同性戀和愛滋病化為等號，認為同婚法過關後，愛滋病人數將暴增，疾管署也一併澄清，愛滋感染者也是無法捐血的，疾管署每日將新通報感染者資訊傳送血液基金會，提供其列為永久不得捐血名單；另透過檢驗技術把關，倘檢驗出愛滋病毒之血品將立即銷毀，不會使用。

疾管署補充說明，目前國內提供之血品均採用最新式篩檢工具核酸擴大檢驗(NAT)方法檢驗，愛滋檢驗陰性的血品，才會供醫療使用。我國自2013年2月起血品全面採用NAT檢驗後，未曾發生因輸血感染愛滋之案例。