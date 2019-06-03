台灣應明辨　中共在美國養的「小鬼與幫兇」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 網路媒體《放言》今(3)日刊出台灣關懷中國人權聯盟創會理事長、資深媒體人楊憲宏的文章，痛批一個親中美國組織，為中共惡行辯護的行為。

文中指出，正當美國國會議員動議H.R.649，也就是「維吾爾族人權政策法案2019」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2019），要求美國政府必需提出救援方案，甚至連貿易都可列入制裁中共的考量。這個組織卻接受中共說法，認為維吾爾新疆地區發生超過1200起以上的爆炸案，所以中共才會採取壓制措施。

他說這些人當中，不乏與台灣政壇關係密切甚至駐留過台灣者。不過台灣過去的外交都是找他們商量，真是「請鬼開藥單」。

楊憲宏指出，希望外交部與國安單位，要確定這些人未來應列入不受台灣歡迎的人士。他們過去多年已害慘台灣，現在仍在助紂為虐。

他強調，美國是台灣最重要的戰友，但美國人當中也有被中共拉攏的，千萬不要找錯人了。不過楊憲宏並未提到這些人的真實身分。

要辨認這些兩面人，楊憲宏認為應善用如孔傑榮教授（Jerome Cohen）這樣的學者，來協助台灣弄清楚中共在美國養的「小鬼與幫兇」。此外不久前曾來台灣的知台派葉望輝（Steve Yates）先生，他的辨認能力也不錯，台灣外交部應多請教他們，至少讓台灣少犯點錯。

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