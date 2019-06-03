〈時評〉把台灣人當白痴？

競逐代表中國國民黨參選2020總統的朱立倫說：「如果當選中華民國總統，將邀請中國領導入習近平到金門會談，發表和平宣言」，為了怕「和平宣言」被質疑是變相的無條件投降，為了安台灣人的心，還刻意補上一句：「一國兩制在台灣沒有市場」。

台灣總統與中國領導人要會談，不是援引2015新加坡馬習會的第三國模式，不是習近平在中南海擺下「鴻門宴」，而是「朱立倫總統」作東道主，「習近平領導人」移樽就教，只能說：「朱立倫總統」好大的面子！地點還精挑細選在當年八二三砲戰中國「壯志未酬」的傷心地金門，只能說：「朱立倫總統」實在夠種！還有，連中國包藏一國一制禍心的「一國兩制」，朱立倫都要用「一國兩制在台灣沒有市場」打臉，真是好大的口氣！

其實，中國當局已毫不掩飾表明要的是台灣這塊土地、主權，一國兩制只是過渡的幌子（香港為期50年的一國兩制樣板，才過廿年已面目全非即為明證），中國鷹派更擺出留島不留人的嘴臉；在這樣的客觀因素下，「朱立倫總統」想邀請習近平發表的和平宣言，其「和平」的內容、方式與面貌，會不會完全顛覆坊間辭典賦予「和平」二字的詮釋？

另一位參與角逐2020中國國民黨總統候選人的郭台銘，因為在中國有極其龐大的身家事業，外界屢有會不會被中國「綁架」的疑問？

郭首富繼荒唐透頂的「國防靠和平」後，在5月31日接受中廣專訪開始前的記者聯訪時又說：在中國…，（北京）他們會把政治歸政治、經濟歸經濟！嗚呼，郭董的富士康公司，除了拚經濟，公司內還設有中國共產黨「黨支部」，請問郭董，這是那門子的政治歸政治、經濟歸經濟？

去年九月，在事先毫無預警，也毫無營運或財務危機狀況下，中國首富、阿里巴巴創辦人馬雲「被放棄」阿里巴巴實體所有權，郭董何不問問馬雲：這是政治歸政治、經濟歸經濟嗎？

甚至於，在國際政壇與國際股市都掀起滔天巨浪的美中貿易大戰，郭董何不問問美國川普總統：這是純粹打的經濟戰，跟政治毫不相關？總結一句話：想當台灣總統的，不要把台灣人當白痴，好嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）