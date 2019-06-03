「六月病」蔓延中　醫：從改善腸道健康做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「六月病」一詞源於日本，在台灣亦普遍可見，是一種心理障礙綜合症，隨環境變更與席捲而來的生活壓力。家醫科醫師指出，面對沉重的壓力時，患者容易出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等腸胃不適症狀，建議平日多吃對的水果，維持腸道好菌相。

六月份不少人正面臨人生重大轉折，例如：考生備受大考倒數一個月的沉重負擔，剛踏出大學校園的畢業生承受適應職場的焦慮，六月新娘準備展開全新未知的生活，新生學童面對準備入學的陌生感，各種巨大的壓力加上六月悶熱天氣，潛移默化的影響了社會大眾的身理、心理，造成了俗稱「六月病」。

「六月病」是一種心理障礙綜合症，隨環境變更與席捲而來的生活壓力，六月病的患者常感到不安、焦慮或憂鬱，情緒低落、容易疲勞、失去做事幹勁、渾身無力、沒有食慾等，甚至判斷能力及思考速度均急劇下降，也會出現便秘、腹瀉、頭暈、噁心等生理症狀，大大影響學業、職場表現及生活品質。

亞東醫院家庭醫學科，陳志道醫師指出，面對腸胃道不適，除了採用數項國外研究證實，有助於改善大腸激躁症及腸胃道敏感症狀的低FODMAP（低腹敏）飲食以外；平時應多攝取富含水溶性纖維的水果，例如：奇異果、柑橘等，維持腸道健康。

陳志道醫師補充說明，腸道敏感者在飲食方面要小心選擇，若攝取過多高腹敏的水果，例如：蘋果、芒果、西瓜及過熟的香蕉，有可能會加劇胃腸不適；應該先掌握自己腸胃的耐受量，才酌量攝取。而奇異果、草莓、哈密瓜、葡萄等屬與低腹敏的水果，有助緩解功能性腸道症狀，可以放心食用。