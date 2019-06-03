當代李斯特！猶太鋼琴家觸碰靈魂　舒曼狂歡節嗨翻國家戲劇院

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）鋼琴音樂家吉爾‧特伯格（Boris Giltburg）有「當代李斯特」之稱，此次受到新象‧環境文創邀請來台演出，即將帶來李斯特、舒曼大師的經典名曲，讓觀眾挖掘靈魂深處，將於6/4國家戲劇院登場。

此次，鋼琴家特伯格第三次來台，鋼琴演奏會上將大致分為上、下兩場，首先將以李斯特的「超技練習曲」揭開序幕，緊接著中間的過場將演奏梅特納的「回憶」奏鳴曲，最後，下半場以舒曼的「狂歡節」收尾。

2019年春季Naxos唱片發行吉爾‧特伯格演奏的李斯特「超技練習曲」專輯甫問世，受到英國BBC力讚具超高難度的技巧挑戰，他能駕馭輕巧游刃有餘，如繁星璀璨炫目令人驚艷，獨具慧心呈現無比張力極細緻的音樂詮釋。

特伯格表示，很興奮來到台灣，之前來台演出時，都收到觀眾熱情的回饋，這次帶來李斯特的「超技練習曲」，雖然取名為練習曲，但裡面包含各式高難度的演奏技巧，對他而言，像是維基百科一樣，更像是一場演唱會的完整音樂曲目。

特伯格說明，中間串場的「回憶」，帶領觀眾來到梅特納的世界裡，有別於上半場的壯麗，風格較為憂鬱，有傷感的張力，很美很動人，會碰觸到靈魂深處！

特伯格透露，這三位作曲家都為浪漫派時期，選擇演出的曲風包含熱情，詩意，憂鬱等情緒，希望藉由此演奏會，用音樂展現各種情緒。

特伯格強調，他於五歲時從俄羅斯移民至以色列，並從8歲開始登台演出，一方面為負擔家計，也因為個人興趣演出，這一切都很自然，也很水到渠成的當上鋼琴家。這中間，他沒有受到特定音樂家的啟發，反倒是音樂啟發音樂。

特伯格說明，在習琴的過程，一路走來每天都有面臨到困難，但這些都是為了音樂、為了提升藝術而付出，所以不管挑戰為何，支撐他走下去的理由，是他彈奏出的音符能為觀眾創造美好回憶。

最後，特伯格表示，音樂世界裡有主觀以及客觀，客觀上是如何呈現樂譜中的音符，主觀則是個人意識，這次，他將詮釋個人感受，用鋼琴說自己的故事，也希望大家能有個人的體悟。

特伯格透露，他不會先預設觀眾心理，但希望演奏會能讓觀眾開始感受，開始思考，能有任何的感覺都好！

吉爾‧特伯格鋼琴演奏會將於明（4）晚7點半國家戲劇院登場，更多詳情請前往兩廳院售票系統查詢。