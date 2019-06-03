傳遭美商務部調查「華為」出貨　「台積電」鄭重否認

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 美中貿易戰升溫，市場各路謠言四起。今(3）日上午市場再度傳出，美國商務部派員至「台積電」關切「華為」出貨，「台積電」鄭重否認，表示完全沒有此回事。

上周五在Line群組出現「美國商務部下星期派人到『台積電』展開調查」的聳動消息，稱美商務部將調查「台積電」是否違反美國出口禁令對「華為」出口晶片，甚至還傳出美國在台協會也派人關切「台積電」。

《經濟日報》3日報導，經與台積電求證，該公司嚴正否認此事。美國商務部及美國在台協會均無派人到台積電進行調查。

台積電先前強調，在與美國律師討論研究過，台積電出口給華為產品其源自美國技術含量不超過25%，且離25%還有一段距離，台積電能繼續出口華為不需改變。

《工商時報》也指出，美國商務部及在台協會都未派人到台積電。市場3日再度傳出此事，台積電亦出面否認，再度強調並無此事。

報導引述業界認為，美國商務部不會直接對其他國家民營企業的營運直接干涉，依慣例會透過該國主管機關表達意見。以美國對華為作出禁制令情況下，美國商務部應是透過台灣經濟部，向台灣科技業表達美方立場。

3日稍早《經濟日報》另一篇報導指出:

消息人士透露，台積電表態力挺華為後，美國商務部日前特地派員來台調查台積電出貨華為是否牴觸美國法規，但台積電透過扎實的盡職調查系統，向商務部代表證實出貨華為符合美方規範，商務部相關人士只能悻悻然離開。

圖/《經濟日報》網站