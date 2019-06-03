世衛選株延遲 今年4價公費流感疫苗延至11月底開打

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）疾管署今（3）日表示，由於世界衛生組織今年延後一個月公布流感病毒株組合，影響各大疫苗廠生產時程，因此今年4價公費流感疫苗擬延後至11月底才開打。

世界衛生組織（WHO）往年都是2月會針對今年度可能流行的流感病毒株進行預測，但今年因無法決定使用哪一株H3N2，直到3月才公布疫苗組合，影響各大疫苗廠生產時程。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天受訪時表示，往年公費流感疫苗都是從10月1日起開打，但去年因供貨問題延後至10月15日，今年則受到WHO延遲公布病毒株影響，必須等到11月中旬才能收到第一批疫苗。

莊人祥說，今年疾管署分別向國光、賽諾菲等2藥廠購買600萬劑4價流感疫苗，預計分5批到貨，11月中旬開始供貨，最快11月底才能開放施打，目前正在討論屆時是否優先提供給高危險族群。

中央社引述台灣醫院小兒科主任黃立民說法，一般接種疫苗後，大約需要2週才能產生保護力，可持續約3到4個月，按以往經驗，國內大多從12月中旬進入流行季，若10月初就接種，到進入流行已經過了2個月，有時候甚至到2、3月才開始流行，無法提供最佳保護力，因此他認為11月中到12月底最好的接種時程。

不過，黃立民也坦言，由於校園大多是集中施打，若是11月底開始接種，能否在寒假前打完也是個問題，呼籲完善規劃接種時程。