教團: 台學費高居全球14 教部: 各國稅賦不同

高教工會今天表示，根據購買力平價換算，台灣的大學學雜費高居全球第14；教育部指出，各國高教有其發展脈絡且稅賦負擔不同，學費高低不宜直接用數字比較。

台灣高等教育產業工會青年行動委員會蒐集全球人均國內生產毛額（GDP）前100名國家的大學學雜費資料，同時參考經濟合作暨發展組織（OECD）官方出版的「教育概覽」，依購買力平價理論換算各國大學生1學年平均學雜費，並於今天公布全球大學學費排行榜。

台灣高等教育產業工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，購買力平價是根據各國的物價因素、生活水準，來校正學雜費數據，青委會並依據公私校學雜費和人數比例，計算加權各國的平均學雜費。

根據高教工會青委會資料顯示，全球大學學費排行榜前5名為塞席爾、黎巴嫩、卡達、新加坡、美國，鄰近的日本排第7，韓國排第9，台灣排第14名，台灣學雜費換算後平均1學年6218美金（約新台幣19萬元），高於各國平均3055美金（約9萬元）。

蘇子軒指出，台灣的大學學雜費高於調查國家的平均學雜費，屬於昂貴的一端，在100個調查國家中有20個國家實施免學費政策，包括與台灣人均GDP相近的瑞典、德國、丹麥等國，這些免學費政策值得教育部和支持學費自由化的大學校長借鏡。

高教工會青委會也呼籲教育部正視高學費對貧窮青年造成的沉重負擔，駁回任何一間大專校院的學雜費調漲申請，同時研議調降學雜費，並課徵資本利得稅，提高高教經費以提升教育品質。

教育部高等教育司長朱俊彰受訪時表示，任何國家的高等教育都有其發展脈絡和歷程，每個國家的稅賦負擔也都不同，學費高低不宜直接用數字比較，教育部討論學雜費也不會用單一面向決定學校是否可調學雜費，而是會針對各校財務狀況、辦學績效、弱勢學生照顧等各面向進行綜整考量。

朱俊彰也提到，國家一直持續挹注經費在高等教育，1年投入新台幣逾400億元，今年還額外增加13億元在高教深耕計畫，為協助大學留才攬才，也投入7.5億元在玉山計畫，這都是為了協助高教跟國際競爭，提升優質教學環境。

朱俊彰指出，108學年度受理各大學申請調整學雜費案將於6月17日截止，截至今天暫時還未收到任何大學的申請案，但最後結果還是要以截止日為準。