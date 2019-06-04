〈時評〉談談總統大選

本周有幾件大事。在國際上主要是美國加强對中國華為公司的制裁。在台灣則有兩件大事，一件是5月29日(三)下午民進黨中執會終於決定了總統初選的方式。其大要如下：民調採取市内電話及手機各佔50%、投票前辦一場政見發表會、以及對比民調對手，包括國民黨籍韓國瑜及台北市長柯文哲。

另外一件是國民黨的人氣王，高雄市長韓國瑜6月1日(六)下午北漂到台北市，在凱道上召集了大約15萬韓粉大造勢。痛批蔡總統「只抓大權不作事」，只差一步沒有主動宣布說要選總統，但是已經説到若當選後「軍公教回歸18趴」、「為了中華民國願意粉身碎骨」的話，以及接下來7月份的國民黨的總統候選人民調。

針對韓國瑜開出的「回歸軍公教人員18趴的政見」，郭台銘說「講空話誰都會」。而針對於我國與美國簽FTA的「發財外交」，郭台銘則說怎麼都是抄我的政見。柯文哲也唸起金剛經文來回應「粉身碎骨」之說並挖苦笑著說「中華民國不要粉身碎骨就好」，另外關於「發財外交」的部分，柯文哲則說「他是要把外交部併入外貿協會嗎？」。蔡英文則指出韓國瑜不要整天發明一些口號，應該專心做好高雄市政。

然而，這次「韓極混」造勢大會的主辦單位號稱6月1日來了40萬人。韓國瑜也說6月8日在花蓮及6月22日在台中，他都會參加。看來韓國瑜要用這種全力動員韓粉的「韓極混」造勢方式，達到衝高日趨下降的民調的目的，成效會如何呢？目前沒有人敢做預測。

不過，我還是認為國民黨是郭台銘出線的機率會比韓國瑜大很多，雖然郭台銘也在抱怨國民黨中央都不聽他的話，不把手機納入民調，只用市内電話做民調等情事。 然而是否納入手機，其實關鍵在於年輕人接手機的機會比接到室內電話的機會大很多。因此主張納入手機的候選人，就是在年輕族群佔優勢的候選人。這樣看來賴清德及韓國瑜，果然是天生一對，知道動員綠藍基本盤的對手。

其實這星期還有一些新聞，例如說縣市首長施政的民眾滿意度，國民黨人氣王的韓國瑜是57分、不及格。而民進黨的明日之星桃園市長鄭文燦則連4次，在民眾滿意度上面得到超過70分，是五星獎的得獎人。而一向被媒體拿來譏笑的宜蘭縣長林姿妙則得到67分，是4.5顆星的縣長。林姿妙受訪時說，以前宜蘭縣是最後一名，目前是第8名，我是會做事的縣長。

林姿妙縣長說的也是實話，因為在賴清德組閣時，當時擔任宜蘭縣長第二任的林聰賢只做一年，就調升為農委會主委。而那時候的宜蘭縣的民眾施政滿意度是全國第17名，到2018年11月的大選前，號稱民主聖地的宜蘭縣也真的是很奇特，在民進黨新潮流系的林聰賢及陳金德等主政之下，掉到全國最後一名。然而宜蘭縣長林聰賢，因為行政院高層怕宜蘭會失守，而將後段班的縣長調升成農委會主委，他的施政影響了全國。民進黨果然在農委會的許多不當作為之下，於2018年底的1124大選中，除了公投議題之外，就是南部的農民的大規模反彈，而使得連雲嘉南及高雄，濁水溪以南號稱民進黨大本營的南台灣都變天，連前行政院長賴清德的大本營，台南市黄偉哲也選得非常辛苦且只有小勝。

由於我在宜蘭做地熱，就談談宜蘭縣的施政吧！老實講，宜蘭縣政府雖然說有進步，林姿妙縣長已經是4.5星了，但是縣府的公務員其實效率也還是蠻差的。例如說，有關我們蘭陽地熱資源公司與宜蘭大學合作的產學案，在2019年4月30日縣政府由林建榮副縣長主持開了一場有關用地的協調會，結果會議紀錄過了1個月了到今天，宜蘭大學還沒有收到。究其原因，就是副縣長也指揮不動那位林聰賢前縣長所任命的工商旅遊處副處長池騰聯。因此，這個會議紀錄，池副處長就抵制，以致於一個多月以來，至今尚無法發不出來，甚至到了5月22日還有縣議員針對工商旅遊處效率不佳，提出質詢。

看來，韓國瑜代表的是要回復到30年前黨政軍控制台灣的落後勢力，這可由他動員的韓粉提出要「軍公教回歸18趴」以及完全認同中國對台灣的主權等事情看出來。郭台銘則提出「一個中華民族、兩個中國」的一國兩制論述，以及「與美國簽FTA、台灣可採用日本技術、擴大台灣生存空間」，以及改善公務員執行力等政見。