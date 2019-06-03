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波音737 MAX系列機翼零件恐有瑕疵 逾300架受到影響

By  台灣英文新聞－編輯
2019/06/03 12:19
僅為示意圖。（圖／pixabay，由Craig Pennell提供）

僅為示意圖。（圖／pixabay，由Craig Pennell提供）

（台灣英文新聞／國際組　綜合整理）美國聯邦航空總署2日公布波音公司遭停飛的737 MAX一項新的零件問題，包括最新MAX和前代NG機型，全球預計超過300架受到影響，當局將要求10天內更換這些零件。

737 MAX是波音史上最暢銷機型，但波音737 MAX 8機型半年內發生2起重大空難，總共造成346人罹難後，該機型在全球幾乎全面禁飛，如今又再爆出波音737機型有多達148件前緣縫翼（Leading Edge Slat）有瑕疵。

前緣縫翼是安裝在飛機機翼前端的移動翼，在飛機起飛和降落時展開，以提供額外的升力，主要作用是防止飛機失速。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）表示，前緣縫翼軌道失靈不會導致飛機失事，但瑕疵零件會在飛行中對飛機造成損害。

路透社報導， FAA表示，波音（Boeing Co）旗下179架最新機型MAX和133架前代機型NG系列的前緣縫翼軌道可能在生產過程中出現問題，（leading-edge slat track）目前已經發現多達148個零件受到影響。

綜合媒體報導，依據波音公司聲明稿表示，公司目前未接獲服役中的飛機通報任何和這批縫翼軌道有關問題。但是，他們已找出最有可能有這批瑕疵零件的20架737 MAX飛機，各國航空業者也將再檢查其他159架飛機，以找出這些問題零件。

波音還說，他們已找出最有可能有這批可疑零件的21架737 NG飛機，將建議全球航空業者再檢查其他112架NG飛機。

另一方面，FAA也將發出適航指令，要求波音查出這些瑕疵零件並予更換。FAA將要求業者10天內更換零件。
波音737 MAX
波音

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