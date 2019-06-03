美國紐約市做模範 要求全市大中型建築2030年減排40%

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 講到摩天大樓，第一個想到它的玻璃幕牆與空調，還有幾十台電梯等，不僅用電量大，也釋放不少溫室氣體。身為摩天大樓櫛次鱗比的美國紐約市，打算立法強迫市內大中型建築物大幅削減能源消耗，作為環保先鋒。

法新社報導，今年4月底，紐約市議會通過「氣候動員法案(Climate Mobilization Act)」，該案要求佔全市溫室氣體排放量近三分之一、約5萬座大中型建築，到2030年須減排40%，到2050年減排80%。

哥倫比亞大學主持永續發展計畫的Nilda Mesai認為，紐約頒布了「革命性」法案。她還說，這個法案將產生許多積極性影響，例如創造市場和對能源效率技術需求等，適用於其他相似氣候的美國與歐洲城市。

Mesa女士舉「帝國大廈(Empire State Building)」為例並表示，這座於1931年竣工的摩天大樓，在2009年展開約5.5億美元的重大改造計畫，使該座建築物的能耗降低了超過40%，「顯示這是可以做到的」。

紐約環境協會ALIGN指出，58層樓高的川普大廈(Trump Tower)是這座城市裡最耗能源的建築物。紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）亦是2020年美國總統候選人為要求建築物持有人，一旦該法案生效，每年將進帳罰緩50萬美元。至於川普集團(The Trump Organization) 是否已開始規劃相關改造工程，尚不得而知，法新社曾向此集團詢問此事，但未得到回應。

另一個方法則是推廣新型「綠色租賃(Green Lease)」，亦就是節能減排、資源節約等，讓屋主與承租人分攤實際的節能費用。儘管還有人持反對意見，但Mesa確信市場將適應新法案，尤其是在競爭激烈的紐約市。「雖然尚在起步階段，仍有許多要擔心的地方，但在5到10年內，這些將變成司空見慣的作法」。