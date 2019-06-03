楊憲宏批「台積電」繼續對「華為」供貨：科技應為善良服務

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 資深媒體人楊憲宏昨(2)日與童文薰律師在YouTube「童溫層」頻道，討論「台積電」繼續供貨給「華為」的正當性，以及政治問題用法律解決的適切性？

童文薰律師引述台積電高層主管表示，不供貨給華為並不會影響台積電收入，因為有別的訂單會進來，台積電有做不完的生意。

她指出，台積電有一個出口管制分析內控系統，可以判斷生產過程使用美商技術、材料、軟體應用程式等比例，「超過25%美國技術才算踩紅線」。若沒超過25%就可繼續出貨給華為。

楊憲宏強調，現在的世界已是戰略清晰時代，但台積電思考的方式還停留在過時的戰略模糊狀態，試圖將政治問題用法律解決。童文薰則表示，據她了解，台積電若表明立場不供貨給華為，並沒有毀約賠款等法律上的問題。

楊憲宏表示，中美貿易戰已經不僅僅是價格與利益的戰爭，而是價值與正義的戰爭。他認為，科技應為善良服務，不該為邪惡服務。繼續對華為供貨，對台積電形象是相當大的傷害。

兩位主持人認為，像台積電這種賺大錢高分紅的企業，不只應該飲水思源，感謝台灣對台積電提供的幫助。更應該在西藏和維吾爾族人權遭到打壓時挺身而出，對抗中國這樣的強權。

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