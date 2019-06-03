移民署歡慶端午節　新住民彩繪創意人偶DIY

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）移民署桃園市服務站與桃園市立圖書館近日在中壢分館共同舉辦「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座，邀請該站印尼籍通譯官美連女士介紹印尼偶戲文化，並帶領大小朋友製作印尼皮影人偶，體驗印尼有趣且獨特的皮影戲文化。

官美連表示，皮影戲於92年被聯合國教科文組織列為無形文化遺產（Intangible Cultural Heritage，ICH，又稱為非物質文化遺產），也是印尼的國粹，名為「Wayang Kulit」，Wayang的意思是"戲劇"，Kulit的意思是"皮"，在許多宗教儀式和節日慶祝皆會演出皮影戲。

官美連說明，戲偶臉上的顏色也代表扮演的角色，例如紅臉的戲偶代表勇敢的角色，黑臉代表有智慧的角色，白臉代表神聖的角色，金黃色的臉代表普通人的角色，藍色的臉代表膽小的角色。

移民署透露，皮影人偶DIY過程中採用牛皮紙當作材料，運用著色筆賦予戲偶樣貌及色彩，小扣環讓戲偶能有關節活動，竹筷則是撐起整個皮影人偶，整個過程依照個人的喜好，製作出獨一無二的皮影人偶，最後由大家發揮創意，讓皮影人偶翻滾、坐下、跳躍等動作，賦予人偶新生命。

本次活動邀請30名大小朋友，其中一位參加活動的鍾小朋友很高興的說：「以前端午節都是在吃粽子及包香包，這次端午節自己親手製作人偶，彩繪專屬戲偶，關節還可以活動，並做出各種動作，感覺非常生動有趣」。

桃園市服務站主任林萬益表示，移民署為宣導「尊重多元，欣賞差異」的觀念，今年結合節慶舉辦多場多元文化講座，邀請新住民擔任講師，分享家鄉文化，讓民眾認識各國多元文化，以增進彼此瞭解與尊重。

林萬益說明，今日舉辦「皮影人偶慶端午」課程，透過新住民的分享及手作皮影人偶，讓民眾更加深入認識東南亞文化及欣賞多元文化差異。另外結合今日講座，在桃園市立圖書館中壢分館一樓大廳有舉辦印尼文化主題書展，展期即日起至6月30日，歡迎對異國文化有興趣的民眾可前往參觀。