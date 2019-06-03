日金工藝術家Open Studio展覽　台北當代登場至7/28

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣知名金工設計團隊「爆炸毛頭與油炸朱利工作室」 (簡稱BMFJ）策劃「老虎的翅膀—金工創作展」，邀請國內外10位技藝精湛的金工藝術家參與，將於現場以open studio的方式讓大家一賭工作室原貌，更近距離了解金工產業。

這次展覽由BMFJ創辦人洪佩琦和曹婷婷共同策劃，探究金工創作者在造詣已達爐火純青之際，如何更進一步集結意志、場域、工具、技藝等要素，如虎添翼般地展開強而有力的翅膀，在工藝創作領域中自由地翱翔，淬鍊出精湛的作品。

展覽共邀請國內外10位技藝精湛的金工藝術家參與，包括來自日本的藝術家KOH，台灣藝術家王柏霖、吳淑麟、周金團、林麗娟、洪佩琦、曹婷婷、趙丹綺，總計展出36件精彩作品。

為了拉近民眾與工藝藝術間的距離，主辦單位特別規劃展區將完整呈現金工藝術家的工作室場域，一窺藝術家創作的核心基地，不僅展示參展藝術家的系列作品，牆面上也陳列各式木槌、焊槍等金工創作器具，此外，民眾也可透過導覽體驗，親自操作鑽鑿的工具，感受金工的手作溫度及多元樣貌。

展覽自即日起展至7月27日，每週六的下午2點半至5點半、每周日下午2點至2點40分將安排參展藝術家定時於現場進行創作展演。更多詳情請前往官網或臉書查詢。



展覽資訊（圖/台北當代）