〈財經主筆室〉韓國能台灣為何做不到？非現金支付瓶頸必須突破

韓國能，為什麼台灣做不到？金管會近來公布最新國內電子支付使用人數，首次破500萬人，雖然人口有明顯增加，但金管會主委顧立雄日前坦言，2020年底前要達電子化支付占民間消費52%之政策恐將「跳票」，最主要問題是民眾消費習慣難改變，許多商家仍不願使用也是瓶頸。

韓國與我國諸多經濟條件與商業模式類似，但非現金支付比重逾77%，冠全亞洲，我國也非推不可的重點不在於有沒有必要，而是政府是否願意跳出主導，創造出另一塊從上到下游的新創產業鏈，協助國內就業轉型與創造新商機。電子支付「卡關」，單靠金管會採取政策鼓吹方式，如今似已不管用，行政院應出面主導召開跨部會議，由各部會共同開會協商解決辦法，如此才能讓台灣真正邁向「科技島」。

台灣非現金支付出現瓶頸，很多人都認為是ATM遍布，民眾取得現金方便，加上手續費低廉，很難立刻改變使用習慣；加上仍有很多攤販，甚至是中南部店家，偏好收取現金，尚未導入電子支付方式。以信用卡為例，店家須裝設刷卡機台，又要付給收單行一筆手續費，等於增加額外成本，造成普及困難。顧立雄坦言，我國非現金支付比重2018年底拼到38%後就「卡卡的」，數個月來呈現停滯，成長已遇「瓶頸」。

但就商業模式與我國類似的韓國為例，銀行、ATM同樣遍佈各地，信用卡普及率高達90.2%，人均信用卡持有數1.91張，商業活動同樣攤販眾多，但數年間韓國的電子支付發展卻是一日千里，由現金轉變成以信用卡支付，再到以智能電話支付成大趨勢，韓國本地人用信用卡或手機付款絕不足為奇，甚至比現金付款更平常。電子支付成主流之際，其市場競爭亦變得日趨激烈，這背後也意味著有更多商機存在，對經濟活絡助益更不在話下，連韓國政府亦推出新產品加入市場中。

韓國政府今年推出一款類似移動支付應用，名為「零支付」（Zero Pay），旨在調低小商戶和店主銀行卡支付手續費率，儘可能讓費用近於零。為鼓勵更多消費者使用「零支付」系統，韓國政府承諾將為使用該平台消費者減免40%所得稅。韓國的非現金支付使用率冠絕全亞洲，達到77%，政府如今都還不遺餘力的推陳出新。

金管會官員曾指出，南韓政府就是透過租稅優惠手段才能快速推廣電子支付，一方面讓民眾可從消費金額折抵所得稅，另商家受理電子付款也可扣抵營業稅；以南韓經驗為例，稅收是不減反增，主因是減稅有助帶動消費，且抑制地下金融交易，當交易透明度提高，自然有助稅收成長。

既然金管會都知道韓國推廣電子支付的竅門是什麼？那台灣政府帶動電子支付的方法在哪裡呢？ 反觀我國雖然也很立了目標推動，看似有積極推廣電子支付行動，但對民眾及商家來說都是「口惠實不惠」，不禁讓人質疑「韓國能、台灣為何不能呢？」 台灣推廣電子支付的政策牛肉到底在哪裡呢？