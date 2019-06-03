六四30週年前夕 大批中國異議人士帳號遭封鎖

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）北京六四天安門事件30週年前夕，傳出大批中國異議人士的社群網站推特（Twitter）帳號遭無故封鎖。對此，推特官方致歉，卻稱這項舉措並非中國當局舉報所致；有美國參議員批評，推特已成為中國政府的「審查員」。

綜合媒體報導，這次受到影響的包含記者、人權律師、異議作家，以及記錄維吾爾人失蹤情況的一名維權人士等，受影響帳戶約1000個，這些異議人士的帳號除了被封鎖外，還有用戶指稱追蹤人數突然減少、內容遭到清空等。

對此，推特官方澄清，他們每週都會對帳戶的平台操作進行檢查處理，並會暫停一些帳戶，有時我們的例行行動會發現誤報，我們在此致歉。同時也否認中國當局並有舉報或要求停用這些帳號。

推特還指出，他們正持續努力清理這些帳號「涉及各種形式平台操控，包括垃圾郵件和其它不實」的行為。

中央社報導，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）則在推特發文說，「推特顯然已停用許多批評中國的帳號，包括中國境外人士的帳號。推特已成為中國政府的審查員。」

美國前國家安全會議戰略規劃高級主任史帕丁（Robert Spalding）同樣在推特發文：「在天安門事件30週年之前，看來推特上面至少有1000名中國異議人士的帳號在週五當天受到影響。」