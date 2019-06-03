設計大師齊聚金點分享新觀點　台北、澳門、馬來西亞輪番登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019金點沙龍的3場座談會，邀請新南向國家以及台灣設計領域共7位大師級人物，將於台北、吉隆坡、澳門輪番登場。

「華人設計觀點 x 金點沙龍」由金點設計獎、台灣創意設計中心主辦，自2015年開始舉辦，目前已在台北、上海、香港、吉隆坡、新加坡等20個重要城市，邀請近90位設計專家舉辦28場金點沙龍座談會。

今年將擴大規模並二度前往馬來西亞吉隆坡及澳門，集結7位來自馬來西亞、澳門、香港、台灣設計領域之權威，包括林福發、歐俊軒、黃家賢、王耀邦、邱柏文、徐景亭、劉耕名等重磅講者，積極與各界對話、分享設計觀點。

首場將於台北舉行，邀請到柏成設計負責人邱柏文、東海醫院設計工作室負責人徐景亭、洋蔥設計創辦人黃家賢擔任講者。

另外，金點沙龍為持續與新南向國家強化設計連結，將在馬來西亞建築協會舉行座談會。此次，由馬來西亞椿之工作室（Tsubaki Studio）執行，特別邀請到馬來西亞ZLG設計顧問公司執行總監林福發（Huat LIM ）、台灣Bito創辦人暨創意總監劉耕名，以及格式設計展策與格式多媒負責人王耀邦擔任講者。

值得一提的是，講者林福發為馬來西亞ZLG設計顧問公司執行總監，他與蘇珊柴德勒（Susanne ZEIDLER ）為合夥人。

金點表示，林福發畢業於英國知名的AA建築聯盟學院，曾旅居英國和法國，參與或主導的專案包括倫敦斯坦斯特機場、吉隆坡亞洲廣播中心以及新加坡國家圖書館等，同時也任教於馬來亞大學，這次他的講題為「思潮：一趟靈糧之旅」（Ethos : A journey of sustenance）。

此外，金點沙龍澳門場將由澳門展貿協會協辦，將於在澳門旅遊塔登場，講者包括來自澳門UNTITLED MACAO創辦人歐俊軒、台灣Bito創辦人暨創意總監劉耕名，以及東海醫院設計工作室負責人徐景亭。

擔任講者的澳門新銳設計師歐俊軒，擅長視覺傳達設計，作品風格前衛、創新，年僅29歲已橫掃多項國際及亞洲獎項，例如，日本東京字體指導俱樂部TDC獎、第97屆紐約藝術指導協會年度獎（ADC獎）-銅方塊、德國iF設計獎等，這次他將分享「影響社會設計」的主題。

設計師們將透過分享自身對於設計與文化的獨到見解，與世界對話，將分別於6月6日台北、6月11日吉隆坡、6月15日澳門輪番登場，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



沙龍座談會資訊（圖/金點設計）