中嗆武統台灣　陸委會：習五條和平發展是「世紀謊言」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對中國國防部長魏鳳和昨（2）日發表面對分裂兩岸的企圖，中國軍隊不惜一戰的言論，對此，我國大陸委員會隨後也發表聲明嚴正譴責，更批評習近平在年初提出的的和平發展是國際公認的「世紀謊言。」

由英國智庫國際戰略研究所舉辦的亞洲最大國防會議香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）上週末在新加坡舉行，魏鳳和在發言時表示，「任何企圖分裂中國的行動都不會成功，任何對台灣問題的干涉皆注定要失敗」，將台灣視為其領土之一的中國將「戰鬥到底。」

對此，陸委會表示，「中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國」，中國持續在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受，「北京當局霸權擴張的野心，不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮，而其倡議和平發展也早已被國際公認為世紀謊言。」

陸委會指出，習近平在年初談話發表「習五條」後，擴大對台政軍威脅及統戰分化力度，解放軍機艦頻繁在台灣周邊抵近巡航，脅迫台灣接受其錯誤的「一國兩制」主張，更滲透台灣社會呼應其立場，「我們提醒各界注意中國共產黨在國際及兩岸間，操作反民主、反和平行徑，更進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因，更是危害與挑釁和平穩定的禍源。」

陸委會強調，台灣處於抵禦集權擴張的最前緣，會持續強化自我防衛能力、捍衛國家主權及民主體制、堅守2,300萬台灣人民自由選擇未來的權利，台灣也會積極與理念相近的國家深化合作，在印太地區扮演負責任的夥伴角色。