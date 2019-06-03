響應世界海洋日 環保署揪連鎖企業及民眾一起淨灘

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)環保署為響應聯合國「世界海洋日」行動重點「防止塑膠污染海洋」於昨(2)日在新北市林口區口頂寮沙灘辦理淨灘活動，吸引連鎖企業的員工、環保團體及民眾等約248人前往「全國揪團認養淨灘」粉絲頁報名參加。

環保署表示，減少海洋廢棄物是全球關切議題，愈來愈多人自發性參與淨灘活動，身體力行並響應廢棄物源頭減量。今(2019)年環境季環保署在林口頂寮沙灘舉辦淨灘活動，也是以無塑淨灘為目標，從減少使用一次性物品，落實垃圾減量的觀念，並鼓勵民眾搭乘淨灘接駁車，響應節能減碳。

根據社團法人中華民國荒野保護協會公布2018年台灣ICC（International Coastal Cleanup）淨灘行動結果顯示，海岸廢棄物組成90.9%為塑膠，吸管已經連續3年穩坐台灣海岸廢棄物10大排行榜之第3名。

環保署說，這次參加的民眾、連鎖速食店麥當勞與摩斯漢堡員工、環保團體海湧工作室及新北市政府環境保護局人員共約248人，一起見證塑膠廢棄物及吸管遍布於海岸環境的污染情形，共清理約1,134公斤一般垃圾，51公斤資源回收物。

沙灘標記鳥類育雛地點,淨灘活動同時護生態。(照片來源：環保署提供)

在淨灘之前，為避免干擾水鳥育雛，環保署邀請社團法人中華民國荒野保護協會於活動前一日協助進行場地現勘，於沙灘上標記發現的育雛地點，並於活動當天將淨灘人員帶離育雛地點，最後，透過現場參與人員接力搬運垃圾，不使用沙灘車清運垃圾，以保護水鳥育雛，完成一場兼顧生態保護的淨灘活動。

環保署今年推出「不塑飲食」、「不塑商圈」、「不塑消費」及「不塑活動」等4大主題措施，並公告自7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲使用。環保署呼籲民眾減廢從自身做起，並可至環保署建置之「海岸淨灘認養系統」，申請海岸認養及淨灘活動，為海岸清潔維護盡一份心力。

照片來源：環保署提供