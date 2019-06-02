〈時評〉中國恫嚇台灣　凸顯內部問題嚴重

英國智庫國際戰略研究所舉辦的亞洲最大國防會議香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue），於 2019 年 5 月 31 日 至 2019 年 6 月 2 日在新加坡香格里拉酒店舉行。美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在會議中表示，美國將不再姑息中國在亞洲的種種侵略性行為。美國將持續對台灣的支持，以及在南海區域進行自由航行。

夏納翰意有所指地表示，對南海地區各國重要利益的最大長期威脅來自那些試圖破壞而非堅守國際秩序行為者，「如果這些趨勢性的行為持續下去，那些在全球公共領域中的人為建構就可能變成收費站，主權也可能成為強國的特權。」 「沒有任何一個國家可以主導印太地區」，各國應合作創造共榮前景。夏納翰在演說中仍不忘警告中國，勿持續在南海地區建造人造島大肆進行軍事化活動，他並砲轟中國對區域國家的脅迫手段儼然是一種「脅迫工具包」（toolkit of coercion）。

夏納翰也說明美中並不是處於「對決」態勢，他呼籲，針對「中國快速崛起」，全球不應感到畏懼，而應予以歡迎；競爭不意味衝突。

中國國防部長魏鳳和在之後的發言，針對美國支持台灣的行動及在爭議性的南海進行美方所稱的「自由航行」進行批判；魏鳳和說：「任何企圖分裂中國的行動都不會成功，任何對台灣問題的干涉皆註定要失敗」，將台灣視為其領土之一的中國將「戰鬥到底。」中共若能將台灣納入中國領土，不但台灣海峽成為中國內海，廣大的南海區域，有極大部分也將成為中國的領海。

從台灣觀點看目前美中雙方的爭議，有三個選擇：支持美方、支持中方、或事不關己高高掛起。

選擇「事不關己高高掛起」，是指心中都不想，台灣人的你只要有得吃、有得領爽退、有得滑手機、有錢到處旅行就好，管它未來20年的台灣人將如何。如果你在50歲以上，你似乎認為局勢變化不會那麼快，20年後得式予我無關。如果你在50歲以下，那意味著將你的未來讓別人決定，未來的你可能仍生活在「民主、自由、人權、法治」的台灣寶島，也可能生活在「必須網路翻牆才能夠看到真自由的全世界、縱然有錢想出國旅行卻仍然須要向政府申請核准才行、責罵行為敗壞的政府官員會莫名其妙被消失」的中國台灣。

選擇「支持美方」，也就是台灣堅定地站在全球民主陣營，包括美國、日本、印度、澳大利亞、歐盟等各民主國家，分享共同的民主、自由、人權、法治的價值與生活環境。支持台灣善用美國的「印太戰略」，並且不畏艱難積極扮演「第一島鏈」主要關鍵位置角色，因為台灣有先天優勢位處於「共產赤色政權」外溢的「第一島鏈」中的主要關鍵位置。此外，台灣人也有同種同族的愛心，協助中共發展民主化，讓中國14億廣大人民也可以享有生活在「民主人權法治制度」下。

選擇「支持中方」，認為中共會承諾對台灣給予「一國兩制」，台灣人仍可繼續享有「自由民主制度」生活方式，更加可以享受到廣大中國大陸市場的經濟「發大財」。

韓國瑜這種「發大財」信口雌黃之言可信嗎？韓國瑜前些日子去新加坡、香港、澳門、深圳、廈門簽下了50餘億元的訂單，「貨出去了嗎？錢進來了嗎？」請高雄市政府的公務員發表一下慶祝典禮、或在下次造勢大活動時讓現場支持者嗨更大吧！

中國是世界人口最多的國家，中共目前統治的中國地區，過去幾千年的改朝換代經歷，都是血洗前朝官商相關人員。目前中國人口14億，真是太多了，所以中共總是教育中國人民，中國若沒有實施極權制度以果斷地處理行政事務，就沒有辦法讓人民享受經濟成長果實，結果是大多數中國人被洗腦了，接受「吃飽有錢就好」、「可以有經濟增長，不允許有政治自由。」但是，中國的互聯網(Internet)還是有許多自發性的討論：「中國人的命不值錢」，最多的論點主要有「中國人的觀念問題」；中國人自我意識太重、自私、冷酷無情，因此不重視他人性命，當權者尤甚。其實這樣的「中國人的觀念問題」，就是中共有意教育中國人民而來的。中共與中國人的民主素養與人權認知，就與一般民主國家及其人民有了基本衝突，也因此，中共成為「國際秩序行為破壞者」、中國人到其他國家常引發他國民眾抵制的事件。

難怪楊憲宏先生會說「留島不留人」。楊憲宏說，根據他掌握的資料，中共軍方鷹派對於台灣的最終處置是：「留島不留人」。處置台灣2300萬人的方法，內遷至中國大陸內地、或新疆、西藏、內蒙、東北等，將台灣島變成中共的軍事基地，用來抗衡美國的第一島鏈。

香港與澳門的一國兩制，是中共作為欺騙台灣的樣板。當台灣也握在中共手中時，台灣與港澳都將直接變成中共治下的一個中國，直接進入「共產極權專制的生活制度」；因為，當中共統一了台灣，中國大陸的14億廣大民眾會這麼問：「一樣是中國人，台灣香港澳門憑什麼可以兩制，繼續享受自由民主，我們14億人反而不能？」所以，中共要不是讓中國民主化，就是摧毀台灣香港澳門的自由民主制度，繼續執掌統治政權。『睿智地』選擇「支持中方」的你，認為中共會讓中國民主化，而放棄繼續執掌統治中國政權、放棄一黨專政嗎？

法國國際廣播電台報導說，今(2019)年是中共眼中的「風險年」，包含中共統治中國70周年、中共實施「大躍進」增產建設運動導致民眾大饑荒60周年、中蘇邊界衝突50周年、中越戰爭40周年、中共屠殺學生六四天安門事件30周年、中共鎮壓法輪功20周年、中共鎮壓新疆「維吾爾族騷亂」10周年等紀念日，都包含著不言而喻的風險，或者可能成為引發社會不滿爆發的導火線。

香港資深媒體人程翔今年初對美國之音說，中共高層2019年格外警惕，這可能與中國「逢九必亂」這個說法有關。他表示，今年是中共統治中國70周年，而集權國家很少有超過70年的壽命。有研究發現，現代文明社會裡，極權或集權國家幾乎都逃不出「70年大限」，也就是說集權國家在70年內就會崩潰，例子有：利比亞的格達費獨裁政權，統治42年後被推翻；伊拉克海珊恐怖統治政權，24年後被推翻；蘇聯共產黨統治69年後解體。

【大紀元】(5/29)分析：美中貿易戰不斷加劇，使中國經濟雪上加霜，加劇了中共高層進一步的矛盾與分裂，外界普遍認為中共極權國家即將崩潰，有逾85%的中共高官留後路準備逃跑。

民主要能落實，必須有健全的「法治」，也應適時進行「轉型正義」工程。法治是與人治相反之概念。「法治」意味著透過民主機制制定「法律」，每個公民都受到法律的約束與保護，包括立法者、行政官員和法官，法律不會淪為政府對人民的統治和壓迫工具。

轉型正義，是民主化過程的反思與強固作用，對過去威權時期之國家迫害人民行為的揭露與賠償、、、。華盛頓郵報本(6)月 1 日專文指出：六四天安門事件塑造出現今自大的中國，值此6 月 4 日將屆，若能藉此反省與彌平六四事件，14億中國人將逐步進入享受真正民主自由的轉機。