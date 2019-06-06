菲律賓佛光山30週年慶 以教育翻轉學子生命

菲律賓佛光山今天舉辦「教育之光」音樂會，慶祝在菲弘法30週年，由佛光山成立的光明大學、光明表演藝術學院學生表演戲劇、舞蹈，希望繼續以教育翻轉青年學子生命。

佛光山在馬尼拉、中部的怡朗（Iloilo）和巴科洛德（Bacolod，又稱描戈律）等地設有道場，還在馬尼拉興辦光明大學、中部大城宿霧（Cebu）成立光明表演藝術學院。



光明大學創立於2014年，設有舞蹈、戲劇和佛教學系，提供清寒獎助學金，食宿學費全免，約100名學生都是菲律賓籍，第一屆27名學生2018年畢業，14日將舉行第二屆畢業典禮，28名學生將邁向新里程碑。

今天演出者除了光明大學學生、畢業生，還有光明表演藝術學院學生、悉達多太子音樂劇團、馬來西亞人間音緣（Songs of the Human World）等團體。



中台禪寺菲律賓馬尼拉分院海天禪寺、信願寺、普濟禪寺、蓮華寺等寺院都有代表出席音樂會表達祝賀。

菲律賓佛光山總住持永光法師致詞表示，用教育翻轉青年學子的生命是星雲法師一向致力於教育的主因。這是菲律賓佛光山第4次舉辦這項音樂會，從首次只有8個單位參與演出，今年增加到16個單位，宿霧的藝術學院也將於16日落成，感謝各方對藝術和教育的支持。



出席音樂會的駐菲代表徐佩勇告訴中央社記者，今天音樂會中跳芭蕾舞的小朋友，就是萬年寺周邊貧困家庭的孩子，藉由佛光山和菲律賓國家文化中心的贊助與合作，讓她們有機會站上舞台；在菲律賓可以看到星雲法師人間佛教落實的成果，確實翻轉了菲國年輕人的人生。