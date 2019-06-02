台北喜來登SUKHOTHAI【沁夏冰紛】

燦爛陽光灑落搖曳椰子樹，鮮豔多汁的果香縈繞熱帶島嶼，啜嚐一口酸甜鮮果雪酪，慵懶享受陽光輕吻的幸福，台北喜來登SUKHOTHAI泰式餐廳於6月1日(六)起限定推出【沁夏冰紛】泰式夏日小品集，由泰籍女廚「阿桐師」許雪莉帶來一系列療癒透心的消暑冰品與開胃小點，首推兩款繽紛雪酪：「盛夏青春」情人果冰沙TWD360、「甜夏蜜橙」柑橘冰沙TWD360，猶如初戀般的酸甜滋味，沁盈著微辣青芒果與柑橘氣息的霜凍冰沙，炎炎夏日撫慰躁動靈魂；泰國甜點必食代名詞，甜熟芒果與椰漿糯米飯的絕配佐搭「芒果甜糯米」TWD420；選用台南白河蓮瓣小舟上乘著嫩彈鮮蝦，視覺與滋味優雅並俱的私藏料理「涼拌夏荷」TWD580；與醇濃蕉香熱情邂逅金鑽鳳梨冰沙「鳳梨娜娜」TWD280，繽紛夏果沁心綻放一解盛夏酷熱，恣意享受艷陽裡的一隅舒愜時光。詳情及預約請洽02 2321 1818 訂席中心或至官網。

冰沁雪酪注入活力，鮮甜果香歡徹涼夏

豔陽高掛萬里晴空，滾滾熱氣蒸騰著車水馬龍的街頭，炙熱宣告著夏季來臨，台北喜來登SUKHOTHAI泰式餐廳於6月1日(六)起推出【沁夏冰紛】泰式夏日小品集，擁有幸福象徵的「愛情之果」芒果正值盛產，馥郁滋味為艷夏增添一抹香甜，為您獻上必推特色冰品：「盛夏青春」情人果冰沙，泰國街頭常見的現切土芒果一旁總是附著一袋袋鹹鮮魚露，將其獨特風味延伸至冰品，以青綠生澀的土芒果撒上糖鹽醃製，厚脆果肉與綿軟果泥冰鎮調和，蘸淋特製魚露醬與辣椒中和酸澀，微辣酸脆冰果恰到好處的刺激味蕾，緊接著甘甜冰碎融化舌尖，衝突搭配卻碰撞出讓人停不下的美味；「甜夏蜜橙」柑橘冰沙，採用飽滿欲滴的美國甜橙製成，香甜多汁的果肉散發清爽宜人香氣，芬芳撲鼻的柑橘冰沙伴著糖漬甜橙果醬，細緻冰沙質地宛如涼爽微風輕柔襲上味蕾，兩款全新冰品替味覺展開一場沁人心脾的果香派對。

鍾愛芒果的泰國人，生活總是離不開芒果糯米這道國民甜點，每至夏日便令味蕾蠢蠢欲動的「芒果甜糯米」，特別挑選色澤艷麗的台灣愛文芒果，濃郁甜香中帶有細緻酸味，搭配浸潤香濃椰漿與椰奶共煮的甜糯米飯，軟糯甜美的糯米椰香縈繞唇齒，暢快一掃惱人煩悶暑氣；嬌柔欲滴的粉色蓮花，在夏日池塘中緩緩盛開，傳承宮廷手藝的主廚私房涼拌菜「涼拌夏荷」，嚴選素有「蓮花故鄉」盛名的台南白河蓮花，摘取鮮嫩蓮瓣上放入嫩彈鮮蝦，綴點蓮子、花生、檸檬果肉、辣椒、烤椰子粉、泰式甜麵醬等，上桌時輕煙繚繞蓮舟如幻若隱若現，伴著蓮花幽香與青檸香氣充盈舌尖，化作夏日最優雅的印記；消暑冰沙「鳳梨娜娜」當綿軟香蕉與濃醇椰奶邂逅甜熟鳳梨，微酸果味成為甜蜜柔韻，在熱浪陣陣的時刻帶來愉悅透心感受。