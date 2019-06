【影】威尼斯運河意外 郵輪失控撞觀光船

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)水都威尼斯驚傳郵輪意外,一艘失控郵輪撞上停泊在碼頭的一艘觀光船,至少造成5人受傷。

美聯社報導,意外約發生於當地時間2日早上8時30分,地點位在朱蝶卡運河(Giudecca Canal),是通往聖馬可廣場(St Mark's Square)的要道。MSC地中海郵輪表示,這艘釀禍郵輪名為MSC Opera,當時正準備駛往碼頭,卻出現了機械故障,無法停下,因而釀災。

威尼斯遊客如織,郵輪與水上小舟貢多拉充斥河道,夏日旺季數量尤為驚人。日前知名街頭藝術家班克西才現身威尼斯,以郵輪與貢多拉的強烈對比畫作,諷刺當地過度觀光,使城市不堪負荷。

呼籲禁駛郵輪的聲浪從未停歇,這起事件發生後,義大利運輸部部長再度疾呼,朱蝶卡運河不該再讓郵輪通行。

延伸閱讀:神秘畫家班克西威尼斯「擺攤」 再現諷刺經典

Here the video from people angle escaping from cruise ship losing control approaching the pier in Venice.

The noise of siren and of clash is totally frightening, looking like a scene from a disaster movie #grandinavi pic.twitter.com/TGIIR2oFut