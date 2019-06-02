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【影】威尼斯運河意外 郵輪失控撞觀光船

威尼斯充斥郵輪，過度觀光，批評聲浪不斷

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/02 20:47
威尼斯驚傳郵輪撞觀光船意外（AP）

威尼斯驚傳郵輪撞觀光船意外（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）水都威尼斯驚傳郵輪意外，一艘失控郵輪撞上停泊在碼頭的一艘觀光船，至少造成5人受傷。

美聯社報導，意外約發生於當地時間2日早上8時30分，地點位在朱蝶卡運河（Giudecca Canal），是通往聖馬可廣場（St Mark's Square）的要道。MSC地中海郵輪表示，這艘釀禍郵輪名為MSC Opera，當時正準備駛往碼頭，卻出現了機械故障，無法停下，因而釀災。

威尼斯遊客如織，郵輪與水上小舟貢多拉充斥河道，夏日旺季數量尤為驚人。日前知名街頭藝術家班克西才現身威尼斯，以郵輪與貢多拉的強烈對比畫作，諷刺當地過度觀光，使城市不堪負荷。

呼籲禁駛郵輪的聲浪從未停歇，這起事件發生後，義大利運輸部部長再度疾呼，朱蝶卡運河不該再讓郵輪通行。

延伸閱讀：神秘畫家班克西威尼斯「擺攤」 再現諷刺經典
威尼斯
郵輪
運河

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