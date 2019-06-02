申請美簽須附社群帳號 AIT：不影響免簽赴美

美國對申請赴美簽證者加嚴審查，申請者必須交出社群媒體帳號名稱和5年內使用過的電子信箱和手機號碼等資料。美國在台協會（AIT）說，這不會影響台灣旅客免簽赴美的程序。

美國總統川普2016年以打擊移民問題作為選戰主軸，並要求加強審查入境訪客。美國國務院規定，欲申請美國簽證者，必須交出社群媒體帳號名稱、5年內使用過的電子信箱和手機號碼等資料。

AIT下午表示，國務院在2018年3月30日發布聯邦公告，更新簽證申請表，並於今年5月30日生效。受到影響的簽證類別包括非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260）

AIT指出，這項措施只會影響簽證申請者，不會影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

美國於2012年10月2日宣布台灣加入免簽證計劃（Visa Waiver Program，簡稱VWP），符合資格的台灣護照持有人，可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證，先透過旅行授權電子系統（ESTA）取得授權即可。

AIT說，在核發簽證時，國家安全是美國的優先考量，每位可能旅行者或移民者，都需要經過廣泛的安全檢查，美國努力不懈地尋求改善審查程序機制，在保護美國公民的同時，也支持合法赴美的民眾。

AIT表示，維持有力的申請簽證安檢標準，是因應新型態威脅的動態做法。收集這些額外資料，可強化美國審查與確認身分的程序。