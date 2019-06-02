含汞血壓計及溫度計 2021年起禁止生產進口

因應聯合國「汞水俁公約」，環保署訂定含汞產品管制及淘汰期程，包含血壓計、溫度計等非電子測量儀器及高壓汞燈等含汞產品都將於西元2021年起禁止生產、進口或出口。

環保署表示，汞主要經由吸入或飲食等途徑進入人體，一旦進入人體極難被排出，可能引起噁心、嘔吐及腹痛等症狀，長期累積甚至會對大腦、神經系統及肝、腎、肺等器官造成損害。由於汞具有不易分解及生物濃縮特性，因此環保署已於民國80年公告為第一類毒性化學物質。

聯合國「汞水俁公約」於2017年8月16日正式生效，規定生活中常見的鈕扣型電池、開關及繼電器、照明燈具、螢光燈、化妝品、農藥相關產品及氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計、血壓計等非電子測量儀器等含汞產品禁止生產、進口及出口期程。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒指出，因應此公約規定，也將規定國內汞產品禁限用。其中，公約規定的電池、化妝品、農藥相關產品及螢光燈國內都已經管制，其他未納管的包含氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計、血壓計等非電子測量儀器、高壓汞燈、開關及繼電器等都將於2021年起禁止生產、進口或出口。

謝燕儒表示，此政策上路後，國內市場原有的產品仍能販售並使用，目前公聽會已舉辦完畢，預計最快7月公告。