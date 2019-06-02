美空軍官校畢典揮國旗 劉欣學立志駕馭F-16戰機

國軍派訓學生劉欣學在美國空軍官校畢業典禮上，揮舞中華民國國旗。他讀高中時立志要駕駛戰鬥機，現在更期望成為F-16戰機飛行員。

劉欣學已經完成美國學業於日前返台，軍方人士2日表示，三軍官校畢業典禮預計在6月下旬舉行、總統蔡英文將會親自授階，劉也會參與畢業典禮，並掛階為少尉；軍方人士說，劉欣學完成T-34教練機、AT-3高級教練機訓練後，才會從F-16、幻象2000或IDF經國號戰鬥機中，擇一機種進行下一步訓練。

中央社日前獨家報導，美國總統川普5月30日出席美國空軍官校畢業典禮，其中有10名非美國籍畢業生，也包括中華民國國軍在列，當司儀以「國家」唱名台灣時，赴美參訓的國軍人員起立揮舞中華民國國旗，他，就是目前就讀空軍官校的軍校生劉欣學。

總統蔡英文昨天深夜在臉書貼文指出，很多人透過網路，看到空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手，當台灣被唱名、國旗飄揚那刻，國軍的榮耀也被世界看見。

劉欣學2014年從台中惠文高中畢業後，報考空軍官校並成為台灣唯一選派前往美國空軍官校留學4年的軍校生；根據他的高中老師說，當年劉欣學在校時一的志願，就是「我要開戰鬥機」。

劉欣學今年以校友身分接受惠文高中校刊專訪時說，高一軍訓課時，教官介紹了許多從軍的管道，當時他認為加入國軍可以保家衛國而且也是一份穩定的工作。高二時期，主任教官告訴他台灣軍官學校每年都會選派優秀人赴美國軍校就讀，因此希望他加強英文，實現開戰鬥機的夢想。

從此之後，劉欣學便以進入美國空軍官校為目標，充實自己的英文能力。

談到在美國受訓期間遭受的壓力與挫折，劉欣學以「過來人」的經驗告訴學弟們，「語言」對他來說是比較挫折，因為高中時英文著重在看考卷、解題目，很少聽見老師講英文；因此初期赴美時聽、說不是很好，大概僅聽得懂4成。

但是他也說，看過美國軍校電影的都知道，很多（軍校）學長會「吼來吼去」，聽不太懂英文的好處是，「你到底在講什麼？我不知道；你在跟我說話？我也不知道。」這是一個壓力，也是減輕壓力的樂趣。