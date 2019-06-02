賴清德：捍衛民主是紀念六四最重要的精神

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由中國反抗運動與台灣民主人權團體舉辦的「六四」三十週年暨「二二八」七十二週年紀念活動，今（2）日在台北國際會議中心登場，前行政院長賴清德出席致詞時強調，捍衛台灣主權、維護民主自由，是紀念六四最重要的精神。

賴清德致詞前，接受了藏人法師敬獻哈達。在談話中他提到，1947年的二二八事件，讓台灣人民認清了獨裁政權，從而開啟了前仆後繼的民主改革，促使人民成為國家的主人，在國家發展中，此一事件扮演了積極的角色。

時序推演至1989年，賴清德表示，六四天安門事件作為中國的民主運動，卻遭中共政權無情鎮壓，天安門廣場上那獨自面對一列坦克的學生，畫面震撼全世界，如今提到六四，那驚心景象歷歷在目。

然而，賴清德指出，三十年過去了，中共政權並未因時代潮流而有任何改變，儘管經濟有所斬獲，社會制度卻未往文明邁進。約莫十年前，香港還能自由談論、紀念六四事件，如今卻再不可能。

尤有甚者，西藏、新疆維吾爾人遭迫害事件不減反增。對比之下，自由台灣的民主制度堪為中國的一盞明燈。賴表示，習近平今年初提出習五點，台灣只能朝著香港與澳門的一個中國模式走，在此情勢下，台灣絕不能被中國併吞，這是紀念六四最重要的啟示。

賴清德下午也在臉書發表了競選主題曲「看見未來」，以「啥米尚青？ 民進黨 賴清德 台灣尚青」為開頭，唱出帶領人民打拚的願景，呼籲選民於10日開始的電話與手機民調中，表達對他的支持。