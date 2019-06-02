登革熱疫情高度地緣性　高市新增6例皆出自兩里　

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）疾病管制署今（2）日公布高雄市三民區新增六例本土登革熱病例，由於確診的六個案活動地點鄰近日前已公布的本土病例，也顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性。

疾管署指出，此次新增的六個本土登革熱病例為三女三男，年齡介於40至70歲，分別居住在高雄市三民區鼎金里及鼎西里。由於六名個案住家及活動地鄰近上（5）月29日公布的鼎金里本土病例，且住家距離均在250公尺內，顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性，衛生局已針對周邊地區進行疫情調查、孳生源清除，以及加強衛教當地民眾及醫療院所。

疾管署表示，六名病患近期無出國史，陸續於5月27日至30日發病後就醫，經檢驗均確診感染登革病毒第四型，目前六人均住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

疾管署提及，為釐清防堵疫情蔓延，高雄市政府自5月30日起已啟動緊急防治工作，並於昨（1）日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員及里鄰志工至發生病例居住地、活動地及周邊等共六個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度及疫情對健康的威脅。

根據疾管署，今年迄今國內已累計八例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南32例為最多，境外移入病例數也為近10年同期最高。

疾管署提醒，近期國內各地仍有降雨機會，民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器，避免病媒蚊孳生。民眾也務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。