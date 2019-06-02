香格里拉安全對話 美再批華為與中共掛勾

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）在新加坡安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上，指稱包括通訊巨擘華為在內的中國企業，與政府掛勾，對美國國防部是一大威脅。

美國國防新聞週刊（Defense News）報導，夏納翰在這場峰會中強調，「沒有任何一個國家可以主導印太地區」，各國應合作創造共榮前景。

今年的這場安全對話不若以往著重南海議題，各界更加關注美中關係的種種齟齬，包括貿易衝突、資安議題等。儘管如此，夏納翰仍在演說中警告中國，勿持續在南海人造島大肆進行軍事化活動，他並砲轟中國對區域國家的脅迫手段儼然是一種「脅迫工具包」（toolkit of coercion）。

不過，報導指，夏納翰的論述並不如外界預期激烈，對記者提問美中是否處於「對決」態勢，他也予以駁斥。針對「中國快速崛起」，他呼籲全球不應感到畏懼，而應予以歡迎。競爭不意味衝突，只要各方遵守國際規範。至於參與國擔心必須選邊站，夏納翰也試圖淡化此一說法，表示美方不願區域任何國家必須放棄與夥伴的正面經貿關係。

此外，美國國防部公布了新的印太戰略報告（Indo-Pacific Strategy Report），夏納翰的演說呼應了其中幾點，包括國防部已要求撥款1,040億美元於科技研發，致力強化人工智慧與導能（directed energy）武器之發展應用。