中發表白皮書　指美中貿易談判受挫美國要負責

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美中兩國貿易戰越發激烈，除了美中國防部長於本週末在新加坡舉行的「香格里拉對話」期間互相指責外，中國國務院更在今（2）日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，表示美中經貿談判受挫，責任完全在美國，面對貿易戰中國必要時不得不打。

中國國務院新聞辦公室今早發布全文超過8,000字，並翻譯成八國語言的白皮書，由商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民舉行記者會，隨後國務院也釋出相關新聞稿說明，「對於兩國經貿分歧和摩擦，中國願意採取合作的方式加以解決，推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的，磋商是有底線的，在重大原則問題上中國決不讓步。對於貿易戰，中國不願打，不怕打，必要時不得不打，這個態度一直沒變。」

美中貿易談判未果，美國在5月10日正式對價值2,000億美元的中國進口商品開徵百分之25的關稅，中國也在隨後針對600億美元的美國進口商品加徵關稅反制，

白皮書提及，美國政府對中國輸美商品加徵關稅，阻礙雙邊貿易投資合作，影響兩國乃至全球市場信心和經濟平穩運行，加徵關稅措施不僅沒有為美國帶來所謂的「再次偉大」推動美國經濟成長，反而帶來了嚴重傷害，包括美國企業生產成本增加、美國國內物價提升、影響美國經濟及民生，以及阻礙美國對中國出口。

白皮書批評美國採取的一系列貿易保護措施，違反世界貿易組織（WTO）規則，損害多邊貿易體制，嚴重干擾全球產業鍊和供應鏈。此外，美國政府以所謂國家安全的「莫須有」名義，連續對華為等多家中國企業實施「長臂管轄」制裁，中國同樣堅決反對。

白皮書除了抨擊美方貿易談判重點「盜竊知識產權」及「強制技術轉讓」是不實指控，也表示美中貿易磋商經歷了幾次波折，皆是源於美國的「違背共識、出爾反爾、不講誠信」。中國指出，在上月的第三輪談判中，兩國原已就大部分問題達成一致，然美國政府卻得寸進尺，採取霸凌主義態度和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。

白皮書指出，中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府，中國對美國單邊加徵關稅的做法表達強烈反對，闡明嚴正立場，表示將不得不採取必要措施予以回擊。中國再次強調，經貿協議必須是平等、互利的，在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步，且雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅。

白皮書也提及，美國近期宣布提高對華加徵關稅，中國對此強烈反對，不得不作出反應，維護自身合法權益，「為了中國人民的利益，為了美國人民的利益，為了全世界人民的利益，中國會理性對待，但是中國不會畏懼任何壓力，也做好準備迎接任何挑戰。談，大門敞開；打，奉陪到底。」

該白皮書除中文外，還翻譯成英、法、俄、德、西、阿、日等八個語言出版。